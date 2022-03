Educazione: esiste un'alternativa alle punizioni

Questo è uno di quegli argomenti polarizzanti: ci sono i genitori che basano l'educazione dei propri figli sulla minaccia di una punizione e quelli che, invece, sostengono che non servano a nulla. E poi c'è chi sta in mezzo, chi in teoria non vorrebbe castigare, ma poi qualche volta non riesce proprio a farne a meno e finisce inevitabilmente a chiedersi: servirà a qualcosa?

Qualche mese fa avevo ascoltato il punto di vista della counselor Alli Beltrame nel suo podcast, L'Educazione responsabile (Spotify), e allora l'ho chiamata, per appronfondire l'argomento.

L'alternativa al castigo

Alli servono le punizioni?

"No, perché non si educa attraverso i divieti e gli spauracchi, ma con l’esempio".

Sbang.

E allora cosa bisogna fare quando i nostri figli si comportano male?

"Prima di tutto bisogna indagare i motivi. Altrimenti rischiamo di perdere un’occasione per farli sentire visti, ascoltati e compresi".

Non è sempre facile, però...

"A volte saltano fuori delle cose interessanti, magari un disagio a scuola, un diverbio con degli amici, un momento di nostra distrazione, una promessa disattesa... altre invece non viene fuori nulla perché i bambini non riescono a collegare la causa all’effetto, ma in ogni caso far vedere che abbiamo a cuore quello che loro sentono è importante".

Quindi i bambini si comportano male per attirare l’attenzione?

"Non sempre, ma il più delle volte è così. A noi sembra una strategia disfunzionale, ma per loro invece funziona benissimo".

Resta il fatto che a un certo punto bisogna fargli capire che hanno sbagliato.

"Certo, non punire non significa fare finta di niente. È importante spiegargli che non ci piace quello che hanno fatto. Se penso al caso di un bambino che risponde male ai genitori, per esempio, bisogna fargli capire che le parole sono come dei sassi, che fanno male dentro. Con i piccoli usare delle immagini funziona, oppure fare degli esempi che li riguardano: ti ricordi quella volta che …? Ti ricordi che hai pianto? Diciamo che noi genitori possiamo essere la loro memoria storica usando le esperienze come insegnamento".

Ma perché punire è così sbagliato?

"Faccio un esempio banale: un genitore punisce il figlio perché ha detto delle parolacce. L’obiettivo dovrebbe essere fargli capire che le azioni hanno delle conseguenze, che le parole possono fare molto male, ma puntando solo sulla punizione, al massimo si ottiene il risultato che lui non le dirà più in loro presenza, perché li temerà, ma probabilmente continuerà a farlo fuori casa. E poi usare il nostro potere per togliere qualcosa che al bambino fa piacere mira la relazione: se i nostri figli ci temono, appena potranno si allontaneranno emotivamente e fisicamente da noi. È normale: siamo portati a fidarci e a seguire chi esercita carisma, non chi ci fa paura".

So già che c’è chi ti direbbe che a pensarla così si finisce sempre per darla vinta ai figli pur di piacergli...

"Non è così, ci vuole amorevole fermezza. Non dobbiamo avere paura di dire dei NO, ma non dobbiamo mai smettere di restare collegati con loro, di osservarli, di porci domande se li vediamo strani".

Quindi un bambino sereno è un bambino che non fa i capricci?

"Un bambino in equilibrio non sente il bisogno di spaccare il mondo. Ma non dobbiamo pensare che quando i nostri figli perdono l’equilibrio sia necessariamente colpa nostra. Dobbiamo ricordarci che hanno una loro vita che noi fortunatamente non possiamo condizionare. È importante uscire dalla dinamica della performance: siamo bravi genitori anche se i nostri figli fanno i capricci".

Un ultimo consiglio per i genitori equilibristi?

"Non prendetela mai sul personale, noi genitori siamo quel porto sicuro in cui il bambino deve sentire di potersi lasciare andare. E se ci pensiamo bene, è una cosa che tendenzialmente facciamo anche noi adulti: praticamente tutti si permettono di essere un po’ brutali con le persone che, sanno, resteranno sempre e comunque insieme a loro".

