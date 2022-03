Il bestseller Javier Castillo: diventare padre mi ha reso uno scrittore migliore

A trentacinque anni, Javier Castillo ha già venduto più di due milioni di libri, circa 800 mila solo con il romanzo appena arrivato in Italia, La Ragazza di Neve, primo step di una trilogia che in Spagna è già alla seconda puntata e che a ottobre diventerà una serie Netflix, girata nella sua città, Malaga (mentre la storia originale è ambientata a New York).