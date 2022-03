Dal Gold Fusion al Bright Marigold, tonalità di Pantone, il colore arancione sembra destinato a essere il protagonista della primavera-estate 2022 in tutte le sue sfumature, e perfino a candidarsi tra i preferiti del prossimo inverno. A suggerirlo, e indicare come indossarlo, sono stati stilisti tra cui Versace (foto in apertura) e Dior: l'arancione può essere abbinato al giallo, al verde, al celeste o al rosa, ma è anche in grado di donare vivacità come dettaglio da abbinare a un completo dai toni scuri. Dona a qualsiasi incarnato, e per questo entrerà anche nei nostri beauty-case, oltre che negli armadi, soprattuto come tonalità di rossetto.

Secondi i dati forniti dalla piattaforma Stylight la ricerca per il colore arancione è aumentata del 19% dal febbraio 2021 al febbraio 2022.

"L'arancione è il colore più allegro" Frank Sinatra

Sartorialità vivace

Tailleur bon ton

Dior

Un capo di alta sartoria distinto da un colore caldo e vivace con bottoni a contrasto non ha bisogno di ulteriori accessori. Abbinato a un taglio corto o lungo, con scarpe basse o stivali: con un tailleur arancione non si sbaglia mai.

La maxi bag

Borsa hobo

Max Mara

Capiente ma di grande gusto, è una borsa comoda per tutti i giorni che si può portare a mano o a spalla senza perdere punti in fatto di eleganza.

Dieci centimetri in più

Scarpa con tacco e maxi suola

Valentino

Il plateau di altezza vertiginosa con cinturino alla caviglia, una delle scarpe preferite da Lady Gaga, è ad oggi tra le calzature più di tendenza. A confermarlo sono i dati di Stylight, che dimostrano un +702% di ricerche rispetto all'anno scorso.

Versatilità

Abito aderente

Ganni Che sia per una passeggiata in campagna o per un evento serale, un abito leggero e comodo è sempre la soluzione giusta, una "carta bianca" su cui giocare con gli accessori in base all'occasione.

Make-up ... euforici

Focus make-up occhi dal backstage di Osman La serie tv Euphoria, oltre ad aver avuto un grande impatto sul mondo della moda, ha fatto nascere nuove tendenze anche nel settore beauty: via libera a glitter e colori accesi per gli occhi. L'arancione è tra questi.

Faux-free con ironia

Cappello funny AI 2022-2023

Gucci

Giacche eleganti, camicie stirate, cravatte ben strette, ma senza dimenticarsi di inserire sempre un pizzico di esuberanza nell'outfit. Ed ecco che entrano in gioco gli accessori, meglio se di pelliccia eco-sostenibile.

Orange beauty

Gamma colore di rossetto di tendenza SS22 vista nel backstage di Giambattista Valli

Una delle caratteristiche dell'arancione è che sta bene a tutti gli incarnati e, per la stagione estiva, non servirà nient'altro che un rossetto di un colore vivace per esaltare quel velo di prima abbronzatura.

Un mondo a colori

Occhiali da sole

Rick Owens Nella stagione estiva un paio di occhiali da sole sono essenziali per ripararsi dalla luce; se li volete di tendenza, sceglietene un paio con montatura futuristica.

Fragranze

Fragranze per ambiente

Acqua di Parma Per un effetto cocooning e di relax, diffusori e candele che emanino note profumate che evocano leggerezza e gioia nelle aree della casa in cui ami passare il tempo.

Nail art estiva

Unghie decorate da cui prendere spunto. Foto tratta da @kyliejenner

Oltre al beauty e alla moda, anche il mondo della manicure si trasforma e si rinnova, di stagione in stagione. Vip e trend setter stanno già dettando i trend del momento: sì alle applicazioni e ai colori vivaci su unghie lunghissime.

Ha collaborato Ludovica Vincenti.