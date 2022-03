Eravamo tanto amiche ma poi ci siamo allontanate. Come affrontare la fine di un sodalizio di Veronica Mazza

Foto Sam Manns su Unsplash

Chiudere il rapporto con una persona con la quale si sono condivise tante esperienze può essere doloroso. Così come realizzare che non si è più affini come un tempo. Ecco perché succede e come imparare ad accettarlo