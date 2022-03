New gothic: la moda di primavera è dark

Il mondo fashion post-pandemico ha cercato di reagire ad anni di restrizioni e isolamento con una sferzata di energia, colore, gioia, ma è evidente che una buona parte di stilisti, celebrità, influencer, stylist hanno sentito l’esigenza opposta, ovvero quella di rifugiarsi nel vecchio, caro, rassicurante nero. Di più, hanno creduto che l’ottimismo fosse sopravvalutato, e che il sentimento di quest’epoca si riflettesse meglio in un’estetica dark, oscura, gotica, piuttosto che in una irrealistica joie de vivre. Strettamente correlato allo stile distopico tanto in voga, c’è tutto un mondo new goth che sta emergendo prepotentemente, e che tinge la bella stagione di nero, la adorna di pizzi, la stringe in corsetti e le mette ai piedi carismatici anfibi.

Street style a Milano

Non è una sorpresa per gli addetti ai lavori: nelle sfilate Primavera Estate 2022 abbondavano i riferimenti al mondo gotico. Molti stilisti hanno scommesso sul ritorno di uno stile che per diversi anni era stato inscatolato nel contenitore delle "mode giovanili": Givenchy, Rick Owens, Louis Vuitton, Fendi, Simone Rocha sono solo alcune delle maison che hanno proposto la propria rielaborazione del new goth sulle passerelle. Molte star e it-girls si sono innamorate dello stile gotico contemporaneo, Megan Fox e Kourtney Kardashian in primis, e a seguire una vera e propria onda d’urto dark ha sconquassato lo street style.

Su Tik Tok l’hashtag #goth conta 10 milioni di visualizzazioni, sotto le quali si trovano video di giovanissime e giovanissimi che interpretano lo stile gotico in un’ottica vintage, che si rifà agli anni 2000 e riprende le tantissime declinazioni della moda gotica dell'epoca (cyber-punk, romantic, Lolita gli stili i più gettonati).

Ma attenzione: ad eccezione di alcuni outfit particolarmente estremi e provocatori, il nuovo gotico non è stereotipato o caricaturale, e si inserisce nel guardaroba integrando gli elementi archetipici di questa sottocultura con l’estetica contemporanea. Come rilevava il Pinterest Predict 2022 pubblicato a inizio anno, a farla da padrone è la declinazione goth del mondo business-casual, del nightwear, dello stile da red carpet. Mentre nello streetwear si traduce semplicemente nel grande ritorno del total black, con capi che si sovrappongono senza concedere spazio ad alcuna tonalità e trucco in tinta. È un trend che assurge al ruolo di nuovo linguaggio estetico che prescinde dall’età, e che riporta in auge istanze anticonformiste dopo anni di omologazione da fast fashion.

Street Style a Milano

Street style a Londra

Secondo Andrew Groves, professore di moda e design all’Università di Westminster, il revival goth è anche una reazione alla realtà patinata, pompata, filtrata, fintamente perfetta di Instagram: “Quell’estetica non è più accattivante. Al suo posto sono diventati allettanti l’eyeliner sbavato, le labbra color sangue, il pallore cadaverico”. Non è sorprendente, riflette Groves, che le persone oggi sentano la necessità di esprimere emozioni negative, oscure: “Siamo stati sopraffatti da immagini di morte e malattia”, commenta riferendosi alla pandemia, pensiero che assume ulteriore validità con la guerra in Ucraina. Solitudine, introspezione, alienazione: i sentimenti che collettivamente ci hanno mosso negli ultimi due anni si riflettono nel costume, e lasciano spazio alla personale interpretazione della primavera a tinte dark.

Rick Owens Primavera Estate 2022

Simone Rocha Primavera Estate 2022

Louis Vuitton Primavera Estate 2022

Givenchy Primavera Estate 2022