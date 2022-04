Dici primavera, pensi borsa a secchiello. Perché anche quest’anno il modello bucket è tra i più amati dai designer, e da tutte noi. Ce ne sono per ogni gusto e occasione: in forma geometrica o morbida e destrutturata, in pelle, in raso o in tessuto, tinta unita o fantasia. Anche le dimensioni variano: da small a XXL, l'importante è scegliere quella più adatta alle proprie necessità, tra capienza e versatilità. Un tocco in più è offerto dai modelli personalizzabili con le proprie iniziali.

Quali sono i modelli a secchiello più desiderati della primavera 2022? Dalle sfilate è emerso un trend: un modello rigido e cilindrico, come quello proposto da Versace come nuova interpretazione dell’iconica borsa della maison 'La Medusa'. Ma c’è spazio anche per modelli morbidi, chiusi da coulisse (Gucci) o manici e catenelle (Chanel). Realizzati in pellami ultra soft dalle sfumature delicate o con intrecci di materiali naturali. Da Chloé, invece, si punta tutto sulla lavorazione artigianale messa in risalto dalle impunture che diventano così l’elemento decorativo principale della borsa.