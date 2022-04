Roberto Ricci di RRD: “Una serie di incontri per raccontare la magia del mare”

"Ho un'attrazione ancestrale per il mare. Mi conquista il suo fascino misterioso che incute timore e ti culla nel suo grembo accogliente". Il filo conduttore della vita e del lavoro di Roberto Ricci, fondatore e proprietario di RRD, è la passione per le superfici e le profondità marine a cui ha dedicato Sea on words - Parole da aMare, incontri incentrati sul legame tra l'oceano e la letteratura (per info: www.eventbrite.it - rrdseaonwords@gmail.com).

"Dal 2016 abbiamo iniziato a regalare ai nostri clienti, quando acquistano un capo, libri che rieditiamo", racconta l'imprenditore, "e ora, per arricchire il dialogo con chi condivide la nostra passione abbiamo organizzato degli incontri con protagonisti di storie straordinarie che aprono la strada a un progetto più ampio: un premio letterario interamente dedicato al mare".

Ad inaugurare la piccola kermesse è venuto Giovanni Soldini, reduce dalla vittoria dell'ottava edizione della RORC Transatlantic Race, che ha parlato di un altro velista in solitaria e autore, Bernard Moitessier, un mito per i francesi e fra i primi ad affrontare la questione dell'inquinamento marino. "Il mio obiettivo è condividere con più persone possibili l'emozione della scoperta, ma anche la bellezza e il rispetto per il mare", racconta Roberto Ricci che si domanda: "E cosa c'è meglio delle parole di Melville, Kipling, Jack London, Jules Verne o Joseph Conrad per immergerti nell'avventura?". Tutti autori che fanno parte della collana pubblicata dall'azienda che il 22 aprile inviterà nello show room di via Tortona 31/7, a Milano, l'apneista da 16 record mondiali Umberto Pellizzari che con gli abissi ha un rapporto contemplativo e di meditazione.

L'ultimo appuntamento è previsto per il 26 maggio con la grande velista Alessandra Sensini che introdurrà l'edizione di Rrd del Conte di Montecristo con le illustrazioni di Carlo Rispoli. "Alessandra ed io siamo entrambi maremmani, è come una sorella. Con lei condivido la visione quotidiana di quest'isola rocciosa che si staglia inarrivabile all'orizzonte" spiega Ricci. I libri saranno distribuiti in tutti gli store per i clienti e i disegni sono diventati anche delle stampe per le t-shirt.

Dal mare e dal surf è iniziata la storia del marchio. E dal mare arriva da sempre anche l'ispirazione per i capi tecno-sartoriali del brand che sono per il 75 per cento realizzati con il Surf flex, materiale brevettato dall'azienda e completamente a base di scarti di produzione o plastiche trovate negli oceani. "I pantaloni con questo materiale sono stati un successo perché sono leggeri, confortevoli, traspiranti e non si stirano. Sono perfetti per andare in ufficio, a una cena di lavoro ma funzionano anche per correre o fare ginnastica".