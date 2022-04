W Rome, la nuova esperienza dell’hôtellerie tra lusso e design

Coniugare i fasti della Città Eterna con il design più accattivante, la tradizionale accoglienza di una capitale che per secoli è stata l’ombelico del mondo con l’ospitalità contemporanea, il gusto classico con l’esperienza più trendy. W Rome, grande new entry nel panorama dell’hôtellerie capitolina, offre tutto questo, in una commistione tra antico e moderno che segna il debutto italiano di W Hotels Worldwide, parte del portfolio di marchi alberghieri di Marriott Bonvoy.

W Rome si sviluppa su due palazzi adiacenti del XIX secolo, nella signorile Via Liguria, a due passi dalla mitica Via Veneto e da Piazza di Spagna, nel cuore di quella Roma di fama internazionale resa celebre dalla Dolce Vita. L’hotel offre “Un’interpretazione unica del lusso dall’impronta moderna e socievole”, ha affermato Candice D' Cruz, Vice President - Luxury Brands, Europe, Middle East & Africa, Marriott International. “W Rome è un hotel che saprà sorprendere sia i viaggatori del jet set internazionale che gli intenditori locali con esperienze culinarie indimenticabili e un design attento, che trova ispirazione nella storia e nella cultura della città di Roma”.

Il design dell'hotel è stato affidato al celebre studio Meyer Davis, e gioca sul confronto tra l'architettura tradizionale e un’interpretazione unica dello stile romano. Gli ambienti sono arredati grazie ad un mix eclettico di antico e contemporaneo: i mobili in pelle dai colori accesi, per esempio, si stagliano contro pareti che raccontano il passato dell'edificio, mentre le superfici riflettenti aggiungono un tocco moderno.

Ispirati da suggestioni dal passato, presente e futuro di Roma, gli interni delle 147 camere e 15 suite sfoggiano decori color blocking e decisi motivi grafici, realizzati nelle tonalità dell’arancione brunito, del rosso scuro e del verde bosco. Il design delle suite unisce richiami architettonici della Roma antica ad arredi contemporanei ed accessori tecnologici ultramoderni.

I confini tra spazi pubblici e privati sono molto labili, e gli ospiti potranno divertirsi a scoprire percorsi inaspettati che li conducono ad ambienti ‘segreti’, come lo spazio Parlapiano, un giardino ispirato allo stile architettonico di Borromini. Ad accogliere il pubblico la W Lounge, arricchita da uno splendido lucernario e da una finestra in vetro decorato, in cui le aree salotto dallo stile eclettico sono valorizzate da sculture e opere d'arte. Un murale site specific ispirato ai giardini romani dipinto dall'artista italiana Costanza Alvarez de Castro fa da sfondo ai Welcome Desk in lucido acciaio, mentre di notte lo spazio si anima con musica dal vivo e dj set.

Ad arricchire l’esperienza di W Rome, il ristorante Giano, nel quale lo chef due stelle Michelin Ciccio Sultano porta i sapori tipici della Sicilia ad incontrare la scena culinaria romana. Lo street food siciliano è invece protagonista dell’Aperitivo Eterno, che ci si può godere nel Giardino Clandestino, lo spazio open air dedicato all'intrattenimento dal vivo. E per chi ha un debole per la pasticceria, Zucchero x Fabrizio Fiorani offre letteralmente ogni golosità, dai pasticcini al gelato fatto in casa.

Attesa per fine aprile l’inaugurazione della piscina all’aperto sul rooftop, mentre è già operativa la palestra Fuel x Petra Studio, il cui allestimento è stato curato dall’atleta Pietro Boselli. E non manca un tocco fashion: la direttrice artistica, fotografa, travel editor, taste maker italiana e co-fondatrice di Chez Dede, Daria Reina, porta nel W The Store una capsule collection ispirata alla Città Eterna, sempre con lo sguardo rivolto al futuro.