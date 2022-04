Pietro Beccari, ad di Dior, "Il lusso ha il dovere di fare cultura"

Pietro Beccari scherza, ma non troppo, quando dice di sentirsi più un gallerista che l'amministratore delegato di Dior. Vero è che il binomio arte-moda negli ultimi anni è sempre più popolare e, sotto la sua guida, la maison francese sta facendo tanto. Per iniziare: la boutique parigina al 30 di Avenue Montaigne - appena riaperta dopo due anni di ristrutturazione - nei suoi 13mila metri quadri, ospita non solo un museo sulla storia della maison, ma offre anche una notevolissima selezione d'arte contemporanea.