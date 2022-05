Valentino compie 90 anni: la sua vita straordinaria in 50 foto

Buon compleanno Valentino! Lo stilista italiano, nato a Voghera l'11 maggio 1932, compie 90 anni: in pochi hanno influenzato, guidato e sorpreso il mondo della moda per oltre mezzo secolo come ha fatto lui. Dalla formazione come couturier a Parigi al ritorno in Italia, a Roma, per aprire la Maison con il suo nome nel 1957; dall'incontro con Giancarlo Giammetti al successo internazionale arrivato già negli anni Sessanta; dal rapporto con celebrities e top model al suo stile sempre impeccabile e alla passione per i cani carlini: ripercorriamo la vita dello stilista in 50 foto