Le partnership sportive sono la mossa vincente

Grazie alla sfilata organizzata domenica scorsa a New York, all'interno della Borsa di Wall Street, con il pubblico seduto sulle postazioni dei trader, e ai social media invasi nei giorni precedenti dalle immagini degli inviti allo show, composti da mazzette di banconote false aromatizzate con l'odore della carta moneta, Balenciaga aveva già catturato l'attenzione generale.

La collezione resort 2023 non ha deluso le aspettative, perché ha offerto parecchi argomenti di cui discutere: il lancio di Garde-robe, linea di classici del guardaroba rimaneggiati secondo la visione del direttore creativo Demna (che l'anno scorso ha eliminato il suo cognome, Gvasalia), le maschere fetish di lattice indossate dai modelli che però non saranno prodotte perché, ha spiegato lo stilista, "a New York le trovi ovunque", e le scarpe comicamente fuori misura ispirate a quelle di Topolino e di Minnie.

Ma la vera sorpresa è arrivata a metà sfilata, quando la passerella s'è riempita di tute, tutine e borsoni decorati da tre bande bianche e da un logo a tre punte inequivocabilmente di adidas. È così, senza annunci o anticipazioni, che il brand ha presentato la sua collaborazione con il marchio di sportswear. I pezzi sono stati messi in vendita 30 minuti dopo lo show, e lo rimarranno fino a domani, 29 maggio: la corsa per accaparrarsi i pantaloni di nylon (1.200 euro), le magliette (595), le scarpe (950) e i calzini (750 la confezione da 7 paia) è quindi agli sgoccioli, e i vari sold-out testimoniano il successo dell'operazione.

Tutto come da copione, perché le idee di Demna funzionano sempre. A colpire qui è stata la somiglianza del progetto con quello di Gucci, che lo scorso febbraio a Milano ha presentato un'intera collezione prodotta con adidas per il prossimo autunno-inverno. La prima parte di capi sarà nei negozi il 7 giugno: le due iniziative non s'accavallano, ma per poco. Né il marchio italiano né quello francese commentano la cosa, e lo stesso vale per Kering, il gruppo cui fanno capo entrambi. Certo è che, pensando a come i due brand da anni si alternino in cima alla classifica dei nomi di moda più amati, si fatica a non pensare a una mossa "voluta".

La tesi cozza però con il fatto che Demna e il direttore creativo di Gucci Alessandro Michele si piacciono molto, così tanto che l'anno scorso hanno persino lavorato assieme su una collezione firmata in tandem passata alla storia proprio perché simbolo di un'armonia rara nel settore.



Inoltre, dopo lo show Demna ha detto di avere sempre voluto coinvolgere adidas: "Quando avevo sette anni avevo una tuta adidas, e quello è stato il mio picco stilistico dell'infanzia". L'operazione affonda perciò le radici nel suo passato, e non nel presente; in più, le due linee sono agli antipodi sia per estetica - tanto è dura e urbana quella di Balenciaga tanto è vivace e romantica quella di Gucci - che per tempistiche. Gucci è sempre stato refrattario a utilizzare il canale del see now buy now (cioè prodotti in vendita subito dopo lo show), mentre Demna, da simbolo del lusso mescolato all'immaginario e ai ritmi della strada qual è, ha sempre amato l'immediatezza di certe strategie. Il mondo sembra avere apprezzato: dopo la sfilata, le ricerche online di tute sportive sono cresciute del 138 per cento, quelle su Balenciaga del 25, quelle sullo streetwear del 51. Nessuna paura di saturare il mercato per il brand, che ieri ha visto debuttare anche la linea in collaborazione con Kanye West e Gap. Risultato: sold out immediato.

I timori che le due interpretazioni di adidas possano cannibalizzarsi, vengono fugati sia dal pubblico, che sembra avere accolto entusiasticamente questo testa a testa, sia dai buyer, che vedono nei due lanci un esempio da manuale di quanto contino oggi le partnership con lo sport. A riprova della teoria ci sono tutte le collezioni a tema in arrivo nelle prossime settimane: Nike con il francese Jacquemus, Ellesse con l'americano Michael Kors, New Balance con l'inglese Roksanda. Nessuno però ne esce meglio di adidas, che nei 50 anni del suo logo - il "trifoglio" è stato creato nel 1972 - s'è laureato vero status symbol della stagione: una vittoria schiacciante.