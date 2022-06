Adolescenti: dall'acne alle smagliature i consigli degli esperti

La prima routine skincare solitamente si comincia a seguire tra i 12 e, al massimo, i 24 anni: per la maggior parte delle persone, infatti, in questa fascia d'età avviene la prima esperienza di acne, che mette davanti all'esigenza di crearsi una propria beauty routine (fonte: Rilastil). Una routine da non sottovalutare: i primi gesti di bellezza contribuiranno non poco a definire come sarà la pelle da adulti. Ecco perché l'adolescenza è il momento giusto per imparare le basi skincare: dall'acne alle prime smagliature, il modo in cui si reagisce alle diverse problematiche cutanee si potrà leggere sul proprio corpo per tutta la vita. Con l'aiuto di Martina Papasergio, Senior Trainer Rilastil abbiamo riassunto le principali lezioni di cura della pelle da imparare durante l'adolescenza.

5/6 GALLERY Il beauty-case a prova di adolescenza Dall micropeeling per il viso ai prodotti specifici per la pelle del corpo infiammata, fino alle protezioni solari a prova di pelli acneiche e la crema per le prime smagliature: i prodotti di bellezza "eroi" dell'adolescenza

Ventenni e splendenti: le nuove imprenditrici beauty sono adolescenti di Martina Manfredi 05 Novembre 2021 GIRL BOSSdi Martina Manfredi

Lavare il viso è il gesto beauty più importante

La prima lezione skincare da imparare è l'importanza di lavare il viso due volte al giorno con prodotti ad hoc per eliminare sporco e sebo. "La detersione mattina e sera con prodotti specifici permette di liberare i pori, aiutando a mantenere inalterato l’equilibrio del film idro-lipidico", spiega Papasergio. Per capire quali prodotti preferire, bisogna prima conoscere il proprio tipo di pelle: "Se la pelle è secca ci si orienterà verso prodotti dalla texture più ricca e idratante, se è mista o grassa verso prodotti dalla texture più leggera, come i gel, possibilmente arricchiti con attivi funzionali in grado di purificare e controllare la produzione sebacea e/o la proliferazione microbica. Nel caso di pelli particolarmente sensibili e reattive, invece, sarà opportuno scegliere un detergente delicato, lenitivo ed emolliente. Infine, le pelli acneiche hanno bisogno di prodotti per la detersione che svolgano un’azione seboregolatrice, pur restando sempre delicati per evitare l'effetto rebound: una detersione eccessiva e aggressiva, infatti, potrebbe paradossalmente stimolare la pelle a produrre ancora più sebo", continua l'esperta.

I brufoli non si schiacciano, ma si curano

"Il periodo dell’adolescenza è caratterizzato da variazioni ormonali: in particolare i livelli di androgeni tendono ad aumentare e influiscono sulla produzione di sebo", spiega Martina Papasergio. È questa maggiore produzione sebacea che può causare ostruzioni a livello del follicolo pilifero, creando i brufoli. "L’ipercheratinizzazione e la colonizzazione dei follicoli da parte di batteri acnegenici completano il quadro, causando la formazione delle papule e delle pustole". In questo caso dopo la detersione con una schiuma specifica seboregolatrice, la routine prevede altri due step: esfoliazione e idratazione.

Acne e maskne: cause, rimedi e buone abitudini (selfie compresi) di Martina Manfredi 27 Gennaio 2021 di Martina Manfredi

"L’uso di un esfoliante delicato agisce sull’ipercheratosi del dotto, mentre il trattamento lenitivo serve a ridurre l’irritazione", continua la trainer. "Inoltre, soprattutto in primavera e in estate, è importante usare un solare per ridurre il peggioramento dello stato irritativo". Oltre a un’errata esposizione al sole, spesso a peggiorare l’infiammazione sono beauty routine sbagliate, con l’uso di troppi prodotti, magari comedogenici, e alcune cattive abitudini, come toccare e schiacciare brufoli o punti neri: questo gesto fa sì che la pelle generi ancora più sebo e favorisce la comparsa di più acne. Inoltre per chi soffre di acne, i prodotti e la routine sono da stabilire sempre consultando un dermatologo.

Acne e sole tra leggende e verità: come prendersi davvero cura della pelle in estate di Azzurra Digiovanni 09 Luglio 2021 Beautydi Azzurra Digiovanni

L'acne sul corpo può essere trattata con prodotti più forti

Contrariamente a quanto si possa pensare l’acne non si manifesta solo sul viso, ma in corrispondenza di zone ad alta densità di ghiandole sebacee, come le spalle, il dorso, il petto. "I meccanismi che portano ad acne del volto e acne del tronco sono fondamentalmente analoghi, differente è invece la terapia", spiega il dermatologo e medico estetico Mauro Mazzeo. "A livello del dorso, infatti, si utilizzano spesso prodotti che per il viso sarebbero eccessivamente aggressivi". Gli ingredienti più indicati? "Esistono numerosi acidi che possono essere usati: glicolico, mandelico, salicilico, azelaico, eccetera. Ciascuno di questi viene scelto dallo specialista in relazione al tipo di acne che si vuole curare e in relazione a fattori concomitanti quali la stagione e il tipo di pelle. L’esfoliazione più o meno importante indotta dall’acido permette alla pelle di purificarsi, eliminando comedoni ed eccesso di sebo che sono alla base dell’acne", conclude il medico.

Guida definitiva agli acidi di bellezza: come agiscono e quando usarli di Claudia Bortolato 17 Maggio 2022 SKINCAREdi Claudia Bortolato

Le smagliature, finché sono rosse, possono scomparire

Al pari della gravidanza, la pubertà è un momento critico anche per la formazione di smagliature, che di fatto sono cicatrici causate dalla frattura della marcia connettivale a livello del derma. "Nella loro prima fase, che va da alcuni mesi a 2 anni, le smagliature sono lisce e di un colore tra il rosa e il rosso violaceo, dovuto all’aumentato flusso di sangue richiamato dai mediatori dell’infiammazione", spiega la trainer Rilastil. Come agire? "Oltre alla dieta e allo stile di vita, se le smagliature in questa fase sono trattate con cosmetici specifici possono anche regredire e scomparire". In adolescenza, il protocollo Rilastil prevede di applicare la crema specifica con un leggero massaggio sulle zone interessate fino a completo assorbimento una o meglio due volte al giorno, magari alternata all’olio per chi ama texture più oleose.

La GenZ rivoluziona il mondo del beauty: più qualità, inclusività e icone fluide come Billie Eilish o Rowan Blanchard di Roselina Salemi 31 Agosto 2021 di Roselina Salemi

Gli oli detergenti sono i migliori amici delle pelli irritate

"Tra le problematiche più diffuse a livello di pelle del corpo tra gli adolescenti c’è la xerosi, ovvero la pelle secca", racconta Martina Papasergio. Alla xerosi si affiancano spesso stati irritativi quali la dermatite atopica, molto comune non solo tra i bambini, ma anche durante la pubertà: si caretterizza per un susseguirsi di infiammazioni cutanee che provocano secchezza, sensazione di pelle che tira, rossore e prurito, causati da fattori ambientali e fattori genetici che provocano un'alterazione della funzione barriera della pelle e un disordine del sistema immunitario. Come agire? "La pelle più sensibile a certi allergeni reagisce in modo eccessivo", conclude Martina Papasergio. "A fare la differenza è la giusta detersione con texture delicate senza il Sodium Lauryl Sulfate (SLS) e il Sodium Laureth Sulfate (SLES), come gli oli detergenti emollienti, particolarmente consigliati dai dematologi, seguiti magari da un balsamo relipidante antiprurito per lenire e nutrire la pelle".