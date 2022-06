Pitti Uomo, è multicolor la parola d’ordine della ripartenza

A Pitti Immagine Uomo esplode un arcobaleno di insoliti, teneri o squillanti colori: mare, terra, giardini, boschi, suggestioni psichedeliche. Insomma colori. Sarà per l'allegria e la leggerezza della primavera e dell'estate cui sono dedicate le collezioni maschili per il 2023. O forse il guardaroba multinuance incarna l'ostinata voglia di ripartenza che la moda post pandemica mostra a Pitti, nonostante le difficoltà del momento.

Racconta Marco Landi, patron del brand L'Impermeabile, cui si è recentemente aggiunto il marchio Zerosettanta Studio di giacche e giacconi metropolitani, di aver voluto "una nuova freschezza". La traduzione è uno squillo di tinte diverse. La linea "Impermeabile blu", ispirata agli anni Ottanta, osa capi in cotone cerato effetto vissuto in rosa, giallo, bluette, arancione e i leggerissimi giubbotti in suède di Zerosettanta sfoderano un lime acceso e un bluette elettrico da far girare la testa.



Impulso, nella sua collezione ispirata al mare, parte da colori più classici, come il sabbia, il navy, l'indaco, il bianco per poi scattare a quelli psichedelici, neon, arancio, giallo. Perfino nella novità dei completi in spugna dal sapore vintage. Più sottili, gli inediti colori di Alpha Studio mostrati dal ceo Paolo Rossi che spiega come ormai "la maglia estiva sostituisca, in virtù di un aspetto più curato, la t-shirt" e come anche la polo sia in maglia: in verde Persia, viola, azzurro, arancio, color henné, rosa.

Impulso

Colorato anche il guardaroba uomo e donna che AlphaTauri porta a Pitti. Lui in mango, arancio, azzurro breeze, lei nello stesso azzurro o con il rosa degli abiti senza cuciture, in maglia 3D. Ambedue contagiati dalla passione del brand per la tecnologia che ha brevettato per l'interno di leggeri capispalla una membrana a tre strati, totalmente impermeabile. Gialle, viola, ottanio, amaranto e panna, anche le felpe e le maglie ispirate al preppy dei college Usa degli anni Novanta, oggi ribattezzato varsity, che piace ai bravi ragazzi 4.0 di Robe di Kappa.

Robe di Kappa

Vitaminiche e sbarazzine le sfumature delle nuove sneakers di Ixos X mentre Superga si affida alla sua brand ambassador, la top model Emily Ratajkowski, per regalato un tocco personale ai suoi modelli iconici la 2750 e la Alpina.



Rimane invece fedele a se stessa, anche dopo avere abbandonato il suo brand, acquistato e rilanciato dall'imprenditore Claudio Antonioli, Ann Demeulemeester. La ragazza di Anversa amata da Patti Smith, ha celebrato ieri i 40 anni del brand con un'installazione mozzafiato: una schiera muta e cupamente romantica di quaranta capi, uno per ogni anno della sua storia, in nero totale e qualche bianco: "Non ho mai avuto bisogno del colore, sono architetto, mi interessano le forme, non gli ornamenti", dice davanti alla schiera di contrasti - nero e bianco, donna e uomo, materia e spiritualità - che "riassume tanti anni ma sembra un'unica collezione omogenea, compresi i sei capi di quella odierna di Antonioli". Resta convinta, l'eterna ribelle, della sua scelta di sbarazzarsi del brand: "I miei lavori di moda sono come i figli: li allevi, li cresci poi li lasci andare nel mondo. Ora voglio creare altro".

Incotex Blue Division



Colori ma anche molto denim, in tutti i modi e in tutte le sfumature. Compiono 70 anni i primi jeans dell'italiana Roy Roger's e replicano in collezione i modelli di ogni decennio, festeggiati a Palazzo Vecchio da un minimovie di Bruce Weber. Sono super lusso quelli di Incotex della linea Incotex Blue Division nata dalla collaborazione con Giada spa. Spiega il ceo del gruppo Slowear, Marco Bernardini: "Oggi si cercano meno capi ma di alta qualità e lunga durata". E offre jeans super curati, con la doppia pence, il laccetto di chiusura oltre alla zip, ovvero il cosiddetto "tirapancia" e la furba cintura sartoriale che si assottiglia sul dietro per non stringere quando ti siedi.

Wp celebra il suo quarantesimo compleanno presentando nel suo stand a Pitti la nuova linea di Baracuta, tra l'irrinunciabile heritage, che assicura identità in tempi confusi, e l'innovazione. Il marchio storico si affida al nuovo direttore creativo Daiki Suzuki, che si presenta al Pitti con la sua rivoluzionaria collezione Four Climes. Capi che assumono una dimensione più over di nipponico gusto e "uniscono - spiega Suzuki - quella che è stata una parte di storia Baracuta nel continente americano al puro e vero stile british". A cominciare dai tessuti: il tradizionale Baracuta cloth, ma anche un insolito cangiante, il denim e un cotone stampato maxi tartan per giubbotti, impermeabili, perfino per l'intramontabile Harrison jacket. Mentre Maserati combina una partnership di ingegneria avanzata per creare una capsule di giubbotti e polo con il brand North Sails.