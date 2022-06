Dolce & Gabbana: Sognando Beckham, sono tornati gli anni Duemila

Non se l’aspettavano, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, la frenesia scatenatasi per il recente matrimonio a Portofino tra Kourtney Kardashian e Travis Barker, in cui la famiglia di reality star più famosa del pianeta ha vestito solo loro capi vintage, ma è stata la conferma di quanto avevano capito da tempo: la Generazione Z vuole vestirsi così, ora.«Le quotazioni tra i reseller del nostro menswear dal ‘90 ai primi Duemila sono alle stelle», spiegano stupiti i due prima dello show.

Dunque il pubblico chiede, e i due stilisti rispondono presentando una cavalcata tra i loro simboli di quel periodo, con tanto di etichetta "Re-edition" che indica l'anno di origine di ogni pezzo. "Tuffarci nel nostro archivio è stato terapeutico, un po' come rivedere tutta la nostra vita. Abbiamo ritrovato cose che avevamo dimenticato, o di cui non avevamo compreso la modernità, tipo i pullover di corda fatti con lo spago da pacchi e i completi con le giacche enormi e i pantaloni stretch degli esordi; con modestia parlando, sono giusti ancora oggi. Non per incensarci, ma sappiamo come si taglia un vestito".

Moda Uomo, Dolce&Gabbana Re-edition: i capi che hanno fatto la storia del marchio sfilano a Milano "Abbiamo fatto un percorso su di noi, siamo andati in terapia", scherzano i due stilisti svelando la Re-edition, la loro spring summer 2023 dedicata all'uomo. In passerella, i capi che hanno fatto la storia di Dolce e Gabbana dal 1990, anno del debutto della linea maschile, fino ad oggi. "Ci chiedono sempre questi capi storici e facendo una ricerca sugli account di reselling abbiamo visto che c'è un impazzimento per D&G e per l'uomo Dolce e Gabbana dal '90 a oggi - dicono Stefano Gabbana e Domenico Dolce - perché la nuova generazione non conosce queste cose ma le vorrebbe, così abbiamo rivisto il nostro archivio, mettendo insieme un po' di pezzi originali del passato e mescolandoli con le cose di oggi".

Apre lo show un modello in mutande e cannottiera bianca, senza logo, come quello dell'esordio del 1990. Non mancano i volumi baggy, le giacche oversize con stampato D&G, i jeans strappati, mentre sulle canotte campeggia la scritta 'Sicilia'. E ancora, le maglie traforate o le felpe 'stracciate' e gli abiti neri intarsiati. Sulle mani guanti da motociclista con pietre preziose e vestaglie animalier, gli stivali portati come fossero jeans strappati per raccontare anche a chi non era nato i Novanta e la sua icona, David Beckham. "E' rimasto l'icona delle icone - spiegano gli stilisti -. David ha segnato una svolta, prima di lui la moda era per addetti ai lavori, mentre sdoganata dai calcio è diventata di tutti".

Bastano le prime due uscite - jeans strappati, blazer doppiopetto, crocifisso sul petto nudo - per capire chi sia il riferimento: David Beckham, il metrosexual originale, emblema del maschio degli anni Duemila. "Lui ha portato la moda al grande pubblico, legando stile e calcio. Nessun altro ha avuto un tale impatto, tant'è vero che ancora parliamo di lui", spiegano. Il calciatore non è alla sfilata, in sua vece sfila una reinterpretazione della sua maglia numero 7 del Manchester United. Comunque, gli stilisti hanno ragione: non importa quando quelle giacche, quelle camicie e quei pantaloni siano stati ideati. Hanno senso anche ora. "E infatti siamo noi a definire quelle collezioni vintage, mica i ragazzi: per loro questo è un mondo nuovo da scoprire, perfetto per il presente".

Milano Moda Uomo. Emporio Armani: l'inno alla gioia di Re Giorgio E' un inno alla leggerezza, alla gioia di vivere e di vestire la spring summer 2023 dedicata all'uomo di Emporio Armani che celebra lo spirito della vacanza e del lifestyle estivo anche in città. Protagonisti la camicia, riletta in varie forme, le giacche leggerissime e dai volumi morbidi, i blazer destrutturati, anche in versione jacquard, da portare aperte su pantaloni morbidi o sugli shorts. La palette spazia dal denim ai gessati fino ai colori del mare, gli azzurri, i bianchi che in passerella dettano il ritmo facendosi largo tra i beige e i greige, firma dello stilista, con tocchi di verde tea e lime.

Tra gli accessori, Armani rilegge la borsa da uomo da indossare doppia, una shopper e una minibag con la catena oppure formato XL, che ricorda un porta abito. Ai piedi slip on, sabot di gomma ondulata e chunky shoes, in testa cappelli intrecciati dalle tese oversize. Sulle note di Llevame al Mar di Wanduta e Sunroof di Sattalites in passerella Emporio Armani non nasconde il lato più sexy con la maglia traforata portata sotto la giacca bianca o i pantaloni di pelle baggy. A chiudere lo show, andato in scena in via Bergognone, la performance di un giovane con i dreadlocks a ritmo di reggae.

Pure Giorgio Armani per il suo Emporio guarda alle origini del marchio, ma da un punto di vista inaspettato: "Nel mio primo Emporio, in via Durini a Milano, alcuni prodotti erano messi dentro delle ceste, e il pubblico poteva sceglierli come preferiva. Questa collezione è come quelle ceste: ciascuno la può esplorare, giocando e osando".

In passerella va infatti una collezione versatile, in cui il lato più formale - le giacche doppiopetto sabbia con i pantaloni scuri, i gessati - assume un contorno più rilassato e in linea con la voglia di leggerezza, estetica e spirituale, che permea questa tornata di sfilate: i pantaloncini in versione elegante, il lino che addolcisce le linee, le camicie ubique. Occhio però al come la si vive, questa spensieratezza: "La libertà dell'estate si traduce spesso in poca cura, ma sono convinto che ci sia un modo "composto" di essere esuberanti". Che bella lezione di stile.

MIlano Moda Uomo, la semplice complessità dell'Uomo Fendi. E il denim come inno alla libertà Sembra denim ma è cotone stampato, sembra vacchetta ma è maglia: tutto è apparentemente semplice ma molto complesso sulla passerella di Fendi. "Avevo voglia di una grande semplicità - racconta Silvia Venturini Fendi - oggi siamo tornati alla vita normale, ma abbiamo tratto una profonda lezione da questo periodo: abbiamo tutti il desiderio di pensare a noi stessi, di riscoprire i nostri desideri, tanto che oggi si parla di ridurre l'orario di lavoro. I giovani in particolare vogliono una vita più semplice, non solo dedicata alla carriera e per questo volevo un abbigliamento molto informale, ma anche formale con la stessa apparente casualità".

"E' stato spontaneo - spiega la designer - lavorare sul denim, che simboleggia proprio la libertà". Il tutto ovviamente alla maniera di Fendi, con il denim come punto di partenza per nuove sperimentazioni, come la tecnica a ultrasuoni e senza cuciture: una termosaldatura che dà corpo al cotone per camicie che sembrano inamidate. Proprio la camicia è il cuore della collezione uomo per la prossima estate: sostituisce la t-shirt e la giacca, in versione piccola e zippata o con ricami di perline, ma dà anche vita al nuovo impermeabile in pelle. La giacca rimane ma in una nuova versione con manica a tre quarti o zip sulla schiena.

"Più che una voglia di normalità, la pandemia ci ha lasciato una voglia di semplicità che si riflette anche nei vestiti, perciò anche i pezzi più formali hanno una certa casualità", concorda Silvia Venturini Fendi. Nel caso del marchio di famiglia, questa necessità si esprime attraverso il denim, tessuto casual per eccellenza, e una serie di accorgimenti per arrivare a quella fluidità di cui lei parla. Ad esempio, i capispalla tagliati come camicie, la palette cromatica minima, i bijoux che sembrano assemblati al momento.

Ma questo livello di semplicità non è mica facile da ottenere: il denim in realtà è un effetto stampato sul cotone double face, molti pezzi sono termosaldati con gli ultrasuoni che eliminano il peso del filo per le cuciture, i trench di seta sono così leggeri da stare in un pugno senza perdere la forma. Una curiosità: i modelli indossano borse "da donna" come la Baguette e la Pickaboo. "Le borse completano lo stile di chi le indossa", dice secca la stilista. "Nella moda i diktat non vanno più: è la personalità di ognuno a contare. E noi creativi dobbiamo saper agire di conseguenza".

Msgm

Da Msgm, Massimo Giorgetti sceglie il nuovo palazzo Fastweb in piazza Olivetti, accanto alla Fondazione Prada, per raccontare come cambia Milano, evocando allo stesso tempo quell'estetica tra il resort tropicale e la vita in città della collezione. Tra i pantaloncini e le micro-camicie fiorate coordinate ai revers delle giacche, i look sono sì vacanzieri ma, immersi nell'architettura futuristica del luogo, con la scritta "Tu sei futuro" che brilla su un lato della struttura, appaiono più distopici che ottimistici.

Milano Moda Uomo. Versace, i contrasti e le grafiche pop di Donatella "Quando lavoro penso alla GenZ e alla libertà che dimostra nel non avere paura di mascherare pezzi così diversi fra loro. La Pop Art incontra il classicismo. un simile contrasto è essenziale per me, ti spinge a pensare e a sentire", racconta Donatella Versace. Nella collezione Uomo per la prossima primavera estate che si muove con disinvoltura tra abbinamenti inaspettati e sovrapposizioni - giocoso e formale, audace e delicato, Barocco e Pop - hanno sfilato i figli delle icone della passerella Versace: Carla Bruni, Helena Christensen, Angela Lindvall, Megan Douglas, Norman Reedus, Andre van Noord, Mark Venderloo.



Le silhouettes oversize regalano un senso di libertà mentre i top avvolgenti rispecchiano l'attitude Versace mentre i tagli nei top aderenti valorizzano i corpi maschili. La stampa in pelle diventa una valida alternativa alle pelli esotiche mentre i modelli in lattice ecosostenibile sono una testimonianza della sensibilità green del marchio

Donatella Versace spiega di avere usato lo stesso approccio dei GenZ, mescolando tutto con tutto senza limiti e senza regole. Il concetto, in un brand esplosivo come Versace, funziona, e bene: le greche, l'oro, i motivi barocchi e le stampe sono perfetti per certi mix; in più la scelta di tenere tutto oversize e leggero rende ancora più facili le sovrapposizioni, in cui vanno contati anche i grandi vasi della linea Home portati in passerella. Anche i modelli rientrano in questa celebrazione dei GenZ, visto che tra loro c'è la prole di alcune delle top model simbolo del brand: il figlio di Helena Christensen, quello di Carla Bruni, e così via. La nuova generazione avanza.