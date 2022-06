Prada: Alla ricerca della normalità perduta

La nuova anomalia della moda è la normalità. Pare una di quelle frasi a effetto che non significano granché, eppure è proprio quello che s'è visto in passerella ieri a Milano, da Prada. Mentre quasi tutti gli stilisti si sono impegnati a dare corpo alla voglia di fuga dell'era post-lockdown, Miuccia Prada e Raf Simons restano pragmatici, vestendo gli uomini nel loro quotidiano e non in vista di una fuga su un atollo tropicale.