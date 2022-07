Dai pescura ai deluxe: tutti pazzi per gli zoccoli

Estate, tempo di classifiche, liste e guide apposite per decodificare e fare propri gli stili della stagione, così da potersi fregiare dell’ambito titolo di anticipatori di tendenze. E dunque, a oggi trionfano le borsette di rafia intrecciata, i costumi da bagno con oblò improponibili, le minigonne inguinali. Ma soprattutto, trionfano gli zoccoli. A questo punto non sono solo popolari: sono inevitabili, anche perché incarnano quella “comodità cool” a cui oggi tutti tendono.



I designer lo avevano detto: una volta provato il comfort supremo della vita in tuta e pantofole, il ritorno alla normalità e alle sue regole stilistiche avrebbe comportato delle modifiche.