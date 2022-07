Valentino torna a casa: la sfilata a Piazza di Spagna

Prima di diventare l’adorato direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli era tra quelli che, a luglio, aspettavano religiosamente la messa in onda su Raiuno di Donna sotto le stelle. Meglio ancora, lui era uno di quelli che si assiepavano per ore alle transenne in Piazza di Spagna per vedere anche solo da lontano le modelle scendere dalla scalinata di Trinità dei Monti, per poi passare la notte in stazione ad aspettare il treno per tornarsene a casa, a Nettuno.