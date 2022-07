Dolce&Gabbana: “La nostra Alta Moda un’esperienza da vivere”

La prima volta che hanno ascoltato l’intermezzo della Cavalleria Rusticana di Mascagni, Domenico Dolce e Stefano Gabbana non conoscevano la musica lirica: «Eravamo due ragazzetti che sognavano la moda e veneravano Il Gattopardo di Luchino Visconti. Non sapevamo nemmeno di cosa trattasse. Ma ce ne siamo subito innamorati, tanto da renderlo l’introduzione musicale di tutti i nostri show».

Ecco spiegato come mai la sfilata allestita nella piazza del Duomo dell’isola di Ortigia, a Siracusa, in onore dei dieci anni della loro Alta Moda, si sia aperta proprio con la processione narrata nell’opera del 1890. Tutti i partecipanti, statua della Madonna compresa, sono stati vestiti dai due stilisti, e questo è stato solo l’inizio di uno show incentrato sulla celebrazione dei loro stilemi e della loro italianità. Così riconoscibili, dicono, «che non servirebbe nemmeno mettere l’etichetta ai nostri capi, tanto si riconoscono subito. Per questo ci tenevamo a tornare in Sicilia: questa è casa nostra, il nostro mondo parte da qui».

Ori come pizzo, perle e pietre preziose: il trionfo barocco di Dolce&Gabbana di Serena Tibaldi 10 Luglio 2022 Alta gioielleriadi Serena Tibaldi

In effetti è così anche questa volta, dagli abiti bianchi scolpiti come statue barocche — omaggio all’architettura dei palazzi barocchi che circondano la piazza — alle giacche maschili ricoperte di filigrane, pietre e gioielli. Ci sono anche i riferimenti alla religione, con la cappa ispirata al tabernacolo del Duomo e l’abito di lamé argento portato con il corsetto di pelle oro e pietre che cita la statua di Santa Lucia, patrona della città, e i fourreau fatti all’uncinetto che hanno richiesto sette mesi di lavoro. E poi il nero, ubiquo: casto, sensuale, decorato, maestoso. Iconico. È il colore della loro Sicilia, spiegano, del loro mondo; perciò non c’è nulla di più rappresentativo per celebrare questo decennio di pezzi unici. Si capisce di cosa parlano: quando sfila Deva Cassel — ha anche avuto un mancamento in passerella per la stanchezza, ma si è subito ripresa — il pensiero va a quando in Malena, il film di Giuseppe Tornatore, sua madre Monica Bellucci passeggia in questa stessa piazza, vestita di nero, turbando tutta la popolazione maschile. In prima fila, seduta ai tavolini, applaude entusiasta Mariah Carey non lontano da Sharon Stone e Robert Lewandowski. Dolce & Gabbana a Siracusa per un weekend di eventi dedicati all'Alta Moda di Giulia Mattioli 08 Luglio 2022 di Giulia Mattioli

Ma, a parte i festeggiamenti — stasera c’è l’alta sartoria maschile a Marzamemi, lunedì sera la festa finale al Castello Maniace — ai due stilisti preme che dallo show emerga la loro idea di haute couture: «È una sfida costante a vedere e fare di più: l’alta moda non è solo un vestito, ma un’esperienza. Per noi può essere come una granita che prima assaggi e poi ritrovi nei colori di un abito; per questo dieci anni fa ci siamo inventati per i nostri clienti questi weekend in cui si sfila, si visitano luoghi meravigliosi dell’Italia e si prova il meglio che questo Paese ha da offrire».

A proposito di Italia, i due non hanno dubbi: «Non può capitare fortuna più grande che nascere qui, dove tutto è possibile, per chi fa moda». Su questo si stanno impegnando anche loro: durante i primi lockdown, hanno avviato una campagna di reclutamento di giovani per i loro laboratori di ricamo. Era iniziato come un esperimento, ora è una realtà sempre più importante. «È grazie a loro se siamo riusciti a sperimentare tecniche nuove come i tralci fatti torcendo e drappeggiando il tessuto. In realtà, quest’azienda è come un vestito d’alta moda: ce la siamo modellata su misura, per poter lavorare al meglio. Un vero lusso».