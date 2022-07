Si è concluso con la moda Uomo l'ultimo atto della tre giorni che i due stilisti siciliani hanno dedicato ai dieci anni di pezzi unici. I capi in passerella sono ricchi, decorati e trasversali. A emergere è soprattutto il richiamo all'immaginario arabo, profondamente radicato in Sicilia, ma non mancano tante altre suggestioni per maschi che si sono liberati dalle convenzioni