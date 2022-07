Défilé nel deserto. Saint Laurent torna a casa

Tanti, e non solo quelli a cui piace la moda, conoscono lo straordinario legame tra Yves Saint Laurent e il Marocco. I giardini Majorelle, parte di una delle due ville che il couturier possedeva a Marrakech, sono tra le attrazioni più visitate della città, e lo stesso vale per il museo a loro annesso dedicato al lavoro dello stilista. Assieme a Pierre Bergé, suo storico socio e compagno, il couturier ha sempre sostenuto i creativi marocchini, e proprio a Marrakech sono state sparse le sue ceneri quando è mancato nel 2008. Il ruolo avuto dall’estetica locale nel suo lavoro è talmente importante che al tema è stata dedicata Love, una mostra in corso a Évora, in Portogallo.

Eppure, nonostante il rapporto tanto serrato tra quei luoghi e lo stilista, la maison Saint Laurent sinora non vi aveva mai organizzato eventi. A porre rimedio alla mancanza è stato il direttore creativo Anthony Vaccarello, che lo scorso 15 luglio ha presentato la collezione uomo per la prossima primavera/estate nel deserto di Agafay, a circa un’ora di macchina da Marrakech.



E se a prima vista appare insolita la scelta di celebrare Yves, uno dei più grandi designer di womenswear, con la presentazione della linea maschile, studiando la collezione si comprendono le ragioni di Vaccarello: quello che s’è visto nel deserto infatti è stato un omaggio sincero e riuscito allo spirito del fondatore. Vaccarello ha evocato il modo di essere e quello di creare di Yves in uno dei luoghi che gli erano più cari, senza cadere nel citazionismo o risultare didascalico.



Al netto della meraviglia provocata, anche a distanza, dal set della sfilata, è stata la moda a convincere: pezzi come gli smoking rivisti nelle proporzioni, i cappotti doppiopetto oversize, le bluse di seta leggerissima, gli impermeabili che si gonfiano come se fossero mantelle da gran sera hanno davvero fatto la differenza. Senza usare colori o decori — in pratica è tutto nero o bianco — il designer ha disegnato una silhouette precisa e senza sbavature, innestandovi pure diversi richiami allo stile locale come le djellaba di chiffon, i burnus di velluto e le ciabatte di pelle. Nessun effetto finto-folk, ma solo molta eleganza.



Si potrebbe dire che il deserto fa bene all’inventiva dello stilista italo-belga, visto che questa, tecnicamente, non è la prima sfilata di Saint Laurent che Vaccarello ambienta in questo contesto: alla fine del 2020, infatti, la collezione donna primavera/estate 2021 era stata presentata via video con una passerella piazzata su una distesa di dune sabbiose, in quel caso generate digitalmente. Anche allora, il designer s’era concentrato sulle forme degli abiti, puntando al nero e alla purezza delle linee per amplificare il contrasto con l’ambiente; la prova della scorsa settimana dunque riprende quel primo esperimento, e il risultato è ancora più potente. E soprattutto dimostra tutta la forza della moda secondo Vaccarello.