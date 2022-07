Sundefence + Attivatore Abbronzatura Bronze Gel Viso Corpo Doppia Azione Bioline Jatò



Morbido gel 3 in 1 con on olio di annato ed estratto di papaia, ideale per preparare la pelle al sole. Promuove un’abbronzatura più rapida, uniforme e di maggior durata, idrata e rafforza i sistemi di difesa, preservando il naturale equilibrio cutaneo. È indicato per tutti i tipi di pelle, in particolare per quelle che faticano ad abbronzarsi.

