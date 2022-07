Come preservare e intensificare l'abbronzatura (in sicurezza)

Le regole per una corretta esposizione al sole e un buon uso della crema protettiva si conoscono e valgono per tutta l’estate (ma anche l’inverno): una volta abbronzate, infatti, bisogna continuare a rispettarle, perché la melanina protegge solo in piccola parte dal sole - è comparabile a un fattore di protezione Spf 4 - ma non rende immuni dal danno ossidativo e dal fotoinvecchiamento. Nel rispetto delle regole, però, è possibile esaltare e intensificare la propria abbronzatura con piccole accortezze. Dal buon uso degli acceleratori di melanina alla dieta pro sole, di seguito la guida degli esperti per esaltare la "doratura" guadagnata durante l’estate.

La routine skincare "pro oro"

Gli esperti del brand di skincare spagnolo Freshly Cosmetics per esaltare e preservare l'abbronzatura consigliano di evitare di lavarsi con acqua troppo calda e di scegliere un detergente delicato, che faccia poca schiuma e sia ricco di ingredienti idratanti e lenitivi. Inoltre, al contrario di quello che credono in molti, in estate non bisogna smettere di esfoliare la pelle: l’uso prolungato di solari e doposole, infatti, rende necessario ossigenare i pori con uno scrub che elimini impurità e cellule morte. Così facendo, non solo la pelle sarà più ricettiva, ma aumenta anche la possibilità di abbronzarsi. Ultimo step è l’idratazione, meglio se fatta con doposole specifici: la crema idratante, infatti, è solitamente meno nutriente del doposole, formulato specificatamente per prevenire o riparare i danni dei raggi Uv e lenire la pelle. Completano la routine "pro-oro", gli acceleratori di melanina e gli attivatori di melanina, spesso confusi: entrambi utili nell'intensificare e prolungare il colorito, hanno funzioni e usi diversi.

Gli acceleratori di melanina per le pelli medio-scure

Gli acceleratori di melanina sono i cosmetici che promettono un’abbronzatura più rapida e intensa. "Gli ingredienti chiave degli acceleratori di melanina sono i derivati della tirosina, talvolta associati a stimolatori dell’abbronzatura di sintesi o di origine vegetale, come il beta-carotene e la liquirizia", ci spiega la dottoressa Elisabetta Fulgione, specialista in dermatologia e venereologia. Al contrario di quanto si pensa, questi cosmetici non funzionano stimolando la formazione di melanina (prodotta naturalmente dal corpo e stimolata dal sole), ma la sua risalita in superficie. "Gli attivi degli acceleratori si aggiungono agli aminoacidi già presenti nella nostra pelle e possono aiutare la melanina a risalire più velocemente verso lo strato più superficiale dell’epidermide", continua la dottoressa Fulgione. Attenzione però al loro uso: "Non sono adatti alle pelli molto chiare e vanno utilizzati con accortezza anche dalle pelli più scure, sempre insieme ai filtri protettivi. Inoltre, andrebbero applicati dopo almeno 3/4 giorni di esposizione al sole con la protezione, perché la melanina inizia a essere prodotta dopo circa 72 ore, e mai nelle ore più calde della giornata, quando i raggi UV sono particolarmente aggressivi".

Gli attivatori di melanina usati come doposole

Diversi dagli acceleratori sono gli attivatori di melanina, studiati per innescare l’abbronzatura grazie a particolari ingredienti, detti peptidi. "I peptidi sintetici costituiti da 6 amminoacidi - alanina, istidina, arginina, fenilalanina, triptofano e leucina - sono attivi a piccole dosi e agiscono sulla produzione di melanina", spiega la dermatologa Elisabetta Fulgione. "Utili prima di esporsi al sole, se usati durante l’esposizione come doposole e al rientro dalle vacanze come crema idratante possono intensificare e prolungare il colore". A differenza degli acceleratori, gli attivatori possono essere utilizzati da tutti: "Ai fototipi bassi aiutano a preparare la pelle all’azione del sole, ai fototipi alti aiutano a intensificare l’abbronzatura".

Dare luce all'oro

A livello estetico, gli illuminanti sono i cosmetici perfetti per esaltare l'abbronzatura: formulati con glitter, perle e micro-elementi che riflettono la luce, sono pensati per illuminare la pelle in punti strategici del corpo, che solitamente sono gambe, braccia, spalle e décolleté. La loro utilità è doppia perché, oltre a esaltare e intensificare l’abbronzatura dorata, idratano e nutrono in profondità grazie alle loro formule di “make-care” arricchite con ingredienti nutrienti e antiossidanti.

La dieta dell'abbronzatura

Oltre che aiutare la pelle a difendersi dai raggi ultravioletti, la dieta influisce anche sull’idratazione e quindi sull’abbronzatura. Bere tanta acqua è il consiglio più condiviso dagli esperti, ma non è l'unico: la nutrizionista di MioDttore Elena Pellegrino consiglia di inserire nei menu "alcuni alimenti ‘amici’ della pelle con le alte temperature, come cetrioli ricchi di vitamine A, B, C, potassio, magnesio, calcio, iodio e manganese. Inoltre - conclude la dottoressa - il melone per la sua attività idratante e con la sua percentuale di potassio presente nella polpa ha effetti benefici anche sulla circolazione e sulla pressione arteriosa; mentre le piante aromatiche, come basilico e menta, sono un’ottima fonte di minerali e polifenoli".