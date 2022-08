Charlotte Casiraghi, compie 36 anni la principessa più chic

Eleganza innata, stile inarrivabile, la secondogenita di Carolina si conferma la più glamour tra i reali. Non solo bellissima, ma anche chic e dotata di quella nonchalance francese che le consente di essere sempre elegante senza apparire mai over dressed. Eredità di famiglia della mamma Caroline, che è stata per anni la musa e amica intima di Karl Lagerfeld, direttore creativo della Maison Chanel.

Come la celebre mamma, Charlotte ha avuto molti amori, l'ultimo dei quali sembra averle regalato una certa stabilità. L'ultima apparizione in pubblico di Charlotte e Dimitri Rassam, sposi dal 2019 e genitori di Balthazar, 3 anni, è stato al Ballo della Rosa di Montecarlo a luglio, dove la coppia è apparsa innamorata e felice più che mai. Per il resto la coppia vive lontano dal gossip, nel verde di Barbizon, vicino a Parigi e al margine di una delle più grandi foreste d'Europa.

Ma la vita di campagna non impedisce a Charlotte di coltivare il suo lavoro nella moda. Già testimonial di Chanel maison dal 2020, Charlotte è la protagonista della campagna per la pre-collezione autunno-inverno 2022/23 fotografata dall’artista francese Smith: “Charlotte incarna il fascino di Chanel in un modo molto autentico e naturale, pur rimanendo fedele al proprio essere, al proprio universo”, ha spiegato Virginie Viard, direttrice artistica della Maison, motivando la sua scelta, e Charlotte, naturalmente, non ha fatto che confermarla: "Virginie mi conosce da quando ero bambina. Abbiamo una complicità naturale, difficile da spiegare”, ha confermato la principessa di Monaco. “Quando ho scoperto la collezione, ho trovato quello che mi piace indossare nella vita di tutti i giorni, quello in cui mi sento davvero bene. Ci sono tanti jeans, camicie, materiali con una certo spessore, come il velluto... è importante poter scegliere, per esprimere qualcosa di diverso a seconda del momento”.

Ma oltre al ruolo di icona, Charlotte ama indossare vecchi abiti della mamam. Un re-use e re-cycle condito di amore e tradizioni familiari, come è accaduto al party per il matrimonio a Roma della sua amica Vanina Mandelli dove Charlotte indossa il Minoan Dress appartenuto alla mamma: un modello in seta ispirato agli antichi costumi ellenici, per la precisione dell'isola di Creta, che rende omaggio alle donne di quell'isola dalla lunga storia e dalla bella tradizione.

La prova definitiva di eleganza, Charlotte l'ha data a luglio, quando a sorpresa è stata la protagonista del nuovo video musicale Mademoiselle di Sébastien Tellier, per ricordare Coco Chanel, composto per la sfilata haute couture di Chanel. Nel video Charlotte pronuncia parole enigmatiche scritte dal compositore francese, la clip, diretta dall’artista visivo Xavier Veilhan, è altrettanto enigmatica. Un esperimento visivo in cui i modelli cavalcano squali 3D e corgi giganti, nel quale Charlotte riesce nella titanica impresa di apparire comunque elegante.