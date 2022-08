Buon compleanno Charlize Theron, i 47 anni di un'attrice icona e grande attivista

Charlize Theron, una delle dive hollywoodiane più apprezzate dal pubblico per bellezza e talento, festeggia il compleanno il 7 agosto. Nata nel 1975 a Benoni, in Sudafrica, raggiunge il traguardo dei 47 anni in un'estate che la vede impegnata nelle riprese del thriller targato Netflix The Old Guard 2. Parte delle scene è girata in Italia: per questo l'attrice, al fianco della collega Uma Thurman, si trova nel nostro Paese, dove potrebbe approfittare per una mini vacanza, nelle pause dal set. Per i meno aggiornati sul suo cambio di look, Charlize Theron rischia di apparire irriconoscibile. In uno dei suoi frequenti "colpi di testa", ha infatti recentemente abbandonato il suo inconfondibile biondo per il nero corvino ed un taglio mullet ben scalato.

Charlize Theron: addio biondo, ora è mora. I dettagli del nuovo hairstyle di Alessandra D'Acunto 13 Giugno 2022 Stardi Alessandra D'Acunto Grande riserbo avvolge la vita sentimentale di Charlize Theron, che dai tempi della famosa relazione con Sean Penn, tra il 2013 e il 2015, non è più in coppia, quantomeno ufficialmente. Al di fuori di cinema e tv, però, molte altre occupazioni affollano l'agenda dell'attrice, che è anche mamma e attivista. Ha adottato due bambine, Jackson, nel 2012, e August, tre anni più tardi. Già nel 2019, Charlize ha dichiarato che la più grande, Jackson, oggi dieci anni, è transgender: "Sono nate per quello che sono" ha dichiarato Theron parlando delle sue figlie, "ed esattamente nel posto del mondo dove entrambe, crescendo, sentiranno di aver trovato sé stesse e chi vogliono essere. Non sta a me deciderlo".

Charlize ha molto a cuore il suo Africa Outreach Project, che ha fondato nel 2007 con l'obiettivo di implementare i programmi per la prevenzione di Hiv e Aids nel suo continente di nascita. Nominata ambasciatrice di pace dalle Nazioni Unite,, dalla tutela dei diritti della comunità LGBTQ+ alla lotta contro il maltrattamento degli animali come membro del PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Amata dalla moda almeno dai tempi in cui ha fatto glorioso ingresso nel fashion con lo spot della fragranza J'Adore di Dior, nei primi anni Duemila, Charlize Theron è un'icona dei nostri giorni. Ripercorriamo alcuni dei suoi look più belli nella gallery.