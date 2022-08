Il make-up che resiste al caldo (al mare e in città)

Truccarsi in estate può essere una sfida difficile anche per le più esperte: le temperature sempre più alte, infatti, mettono alla prova le texture make-up a lunga tenuta, che con acqua, sudore, sale e umidità possono muoversi sulla pelle facilmente. Abbracciare il look totalmente no make-up non è l'unica opzione: il National Make up Artist Chanel Gianandrea Ghiardello ci spiega come aggiornare il beauty-case dei trucchi con le texture più adatte e come applicarle per renderle più resistenti, a prova delle giornate sotto il solleone.

I trucchi dell'estate 2022, a prova di mare e di caldo Balsami colorati per le labbra perfetti dalla spiaggia al dopo cena, fondotinta impercettibili, polveri per illuminare l'abbronzatura e primer per rendere ogni effetto a lunga durata: una selezione di prodotti make-up perfetti per il beauty-case delle vacanze estive. E poi leggi come un truccatore ci spiega quali sono le texture e le tecniche più adatte per un trucco a prova di solleone



Foto: Courtesy Kess Berlin

La base: texture impercettibili e applicazione mirata

Oltre alle nuove tecniche del Sunburn blush e del bronzer alla Kate Moss virali su TikTok, per dare al viso un aspetto abbronzato anche lontano dai raggi del sole, o per esaltare il colorito guadagnato nelle giornate in spiaggia, l'esperto consiglia di usare una texture abbronzante in crema o in polvere, anche miscelandola al poprio fondotinta. Per ricreare lo stesso effetto sunkissed dei primi raggi del sole, Ghiardello consiglia di seguire la tecnica del sun stripping: "Si applica una striscia di colore sulle gote e sul ponte del naso, attraversando orizzontalmente il viso e replicando così lo stesso effetto dei raggi solari". Per un effetto ancora più naturale, il segreto per l'esperto è "scendere con un maxi pennello anche sul corpo, per colorare leggermente il décolleté, il profilo braccia e quello delle gambe".

L'abbronzatura è un "trucco": le tecniche più virali su TikTok. Dal Sunburn Blush al bronzer alla Kate Moss di Martina Manfredi 03 Agosto 2022 MAKE-UPdi Martina Manfredi

Le texture più adatte? "Si può sostituire il fondotinta con una texture dall'effetto abbronzante in crema-gel, più leggera e naturale", spiega Ghiardello. Per chi invece rimane fedele al fondontinta, l'esperto consiglia di scegliere una texture fresca, fondente, idratante e impercettibile (come il nuovo Les Beiges Touche de Teint di Chanel, senza emulsionanti perché viene miscelato al momento dell'erogazione), ma soprattutto di cambiare tecnica di applicazione. "Consiglio di metterlo solo nella zona centrale del viso, che di solito ha più discromie e imperfezioni, sfumandolo con i polpastrelli verso l’esterno, per uniformare l'incarnato ma senza avere il fondotinta su tutto il viso. Infine, è utile usare una cipria compatta o i fogli opacizzanti sebo-assorbenti per togliere le impurità dal viso prima dei ritocchi".

Il "trucco" in più da professionista è usare degli oli che sublimano la luminosità, soprattutto quelli più secchi, che possono funzionare sia da primer che come tocco finale illuminante. "Sfumati con i polpastrelli sotto il fondotinta o la crema abbronzante creano un bellissimo effetto dorato, mentre come tocco finale si possono usare per illuminare gli zigomi o pettinare le sopracciglia", continua Ghiardello.

Blush e bronzer per un trucco effetto sunkissed Polveri, stick, creme e fluidi da tamponare e stendere sul viso per esaltare l'abbronzatura e scolpire i contorni nello stesso modo in cui farebbero i raggi del sole. E a questo link, le ultime tecniche make-up più virali su TikTok per creare nuovi effetti sunkissed

Gli occhi: l'importanza dei primer

Per lo sguardo, i colori dell'estate puntano sui toni caldi dal finish metallizzato: "Le tonalità di questa estate per le palpebre si ispirano al corallo e al bronzo, da enfatizzare con una matita a lunga tenuta e un eye-liner grafico e colorato sui toni del rosa rame, del marrone bronzo o dell'oro, valorizzando l'aspetto nudo della pelle, ma inondandolo di luce", consiglia il make-up artist. Per farlo resistere più a lungo, Ghiardello suggerisce di stendere un velo di ombretto opaco come base e di non dimenticare l'uso di primer specifici per questa zona, soprattutto per le pelli più oleose, che 'consumano' più trucco. "Importantissimi in estate sono i primer non solo per le palpebre, ma anche per le ciglia, che io consiglio di applicare la sera prima di andare a dormire e non poco prima del mascara, altrimenti lo rende più carico e corposo".

Le labbra: l'effetto watery

Il make-up delle labbra di questa estate 2022 ruota tutto intorno alle nuance corallo ma soprattutto intorno all'idea di trasparenza: "Il colore labbra di questa estate ha nuance sì vivaci, ma che lavorano in trasparenza creando un effetto watery, ovvero acquoso". Per farlo i prodotti più indicati sono i rossetti/balsami di ultima generazione, facilissimi da mettere anche per chi non ha dimestichezza con i rossetti più accesi. "Il colore labbra dell'estate - conclude il make-up artist - si deve poter applicare e ritoccare facilmente, anche in spiaggia senza specchio".