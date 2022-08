I colori di moda dell'autunno-inverno 2022 spiegati da Holly Tenser

I colori che indosseremo: dalle tonalità neutre a quelle full color. Anche se il nero resta l'incontrastato colore divisa degli addetti di moda, il vero protagonista è il colore. Rosso, verde, rosa, il bianco panna e il bluette e l'azzurro cielo, la fanno da padrone sia da provare con inediti abbinamenti cromatici, anche se il vero trend è il total color. Il beige per le amanti c'è sempre in tutte le sue sfumature come il lilla e tocchi di giallo. I capi dell'inverno si fanno luminosi e molto curati nelle fogge.

Abbiamo chiesto a Holly Tenser di dirci cosa veramente andrà di moda

Holly Tenser, Buying Manager di Browns

Browns aperto a Londra nel 1970, in South Molton street, è stato il primo luxury multibrand store del Regno Unito, e ha cambiato il corso della storia del fashion retail nel Paese. In questi oltre 50 anni, ha sempre mantenuto fede al suo concetto di innovazione e sperimentazione, che si è evoluto negli ultimi anni integrando anche l’universo digitale a quello fisico. Holly Tenser, all'interno di questa realtà, è una delle figura di punta, colei che si occupa del Buy Select del gruppo.

Quali sono i colori top per la stagione 2022?

"Il rosa acceso è tornato per l'autunno-inverno, come si è visto da Valentino, Versace e Prada, il blu intenso o l'azzurro cielo visto da LaQuan Smith e Balenciaga. Anche il verde cangiante sarà molto presente, basti pensare a pezzi luminosi come quelli di Gucci (per lei e lui), e il bianco panna nella maglieria Extreme Cashmere, oltre ai body scultura di Hunza G e Jean Paul Gautier. Non da meno il rosso, che è stato un punto di forza delle passerelle, visto da Courregès, Sacai, Isabel Marant e Alexandra Vauthier".

Courregès

Versace

Gucci

Jean Paul Gaultier HC

Balenciaga

Laquan Smith

Cosa consiglia di comprare? Quali sono i must-have della stagione?

"Consiglio di scegliere capispalla dal mood 'drammatico' e oversize per la nuova stagione. Un blazer oversize da tenere a mente è quello di Frankie Shop o Wardrobe NYC (un vero must per i mesi più freddi della stagione). Un audace cappotto che sfiora il pavimento, come quello proposto da Saint Laurent o Givenchy, è un'altra forma che ameremo molto nei prossimi mesi soprattutto per la sua estetica da showtopper".

Saint Laurent

"Anche i capispalla in pelle sono tra i fondamentali, come quelli presentati da Courregès e Versace".

Versace

"Noi prevediamo che i nostri clienti continueranno ad acquistare capi da gran sera, come quelli di Kim Shu e Christopher Esber, quelli con scintillii esagerati che abbiamo visto da Isabel Marant e Alessandra Rich, le piume di Taller Marmo e l'ultra-sexy di ALAÏA e Mugler. L'anno 2000 continua a pieno ritmo nelle collezioni, KNWLS, Dion Lee e Diesel sono in prima linea con la proposta di questo tema con la proposta di pantaloni cargo, denim a vita larga, corsetti e crop".

Isabel Marant

Consigli su stilisti emergenti su cui investire e perché?

"Per il nostro acquisto AW22, abbiamo aggiunto alcuni nomi davvero interessanti: Jade Cropper, un nome nuovo e importante da notare, ha presentato la sua collezione alla CPHFW, siamo entusiasti di avere i suoi pezzi incredibilmente eleganti e couture in stock da Browns. Poiché la sostenibilità è al centro dei suoi capi, importante anche per noi".

"Oltre a Jade, sono personalmente entusiasta di lanciare Mirror Palais, fondato dallo stilista Marcelo Gaia. Il marchio si concentra sull'artigianato e celebra le donne. Un altro nome è quello di Santa Brands, un marchio ucraino focalizzato sulle feste che sappiamo piacerà ai nostri clienti, poiché c'è un grande desiderio di vestirsi di nuovo".