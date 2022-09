Kate, prima principessa del Galles dopo Diana. Ma non chiamatela "la nuova Lady D"

È tempo di smetterla, di riferirsi a lei come Kate. Un soprannome che si porta dietro dagli anni in cui era solo la fidanzata del principe William, consacrato dalla stampa – solo Kate, senza bisogno di altro - ma mai usato dalla famiglia reale, che si è sempre riferita a lei con il suo nome per intero: Catherine.

Ebbene, da oggi è necessario un passo in più: in un rapidissimo valzer di titoli onorifici, dopo la morte della regina Elisabetta II, la moglie del nuovo erede al trono è diventata “la duchessa di Cornovaglia e di Cambridge” e poi la nuova “principessa del Galles”. La prima, dopo Lady Diana. Un titolo che esige rispetto.



Il nuovo re, Carlo III, ha voluto consegnarle questo fardello fin dal primo giorno del nuovo regno, investendo suo figlio del titolo di principe di Galles, a lui “sempre stato caro”, e a sua moglie la responsabilità di “indossare” un titolo rimasto vacante dopo la morte della compianta lady D. Sarebbe infatti spettato a Camilla, già nel 2005, quando è diventata moglie di Carlo, ma si era saggiamente preferito non assegnarglielo per rispetto nei confronti di Diana, - che a lei si riferiva come a Rottweiler e l'aveva sempre odiata, additandola come responsabile della fine del suo matrimonio – lasciandole invece il titolo di duchessa di Cornovaglia.



Catherine (40 anni) è pronta a vincere la sfida. Si prepara da anni ad affrontare il momento in cui avrebbe dovuto reggere il confronto diretto con Diana, un'icona a livello mondiale, facendo suo il titolo con il quale tutti hanno sempre continuato a riferirsi a lei: principessa del Galles. Il fatto che le sia stato assegnato nel giorno in cui la monarchia cambia pagina, significa chiaramente che i reali da oggi hanno bisogno di Catherine, più che mai, per incrementare la popolarità di un'istituzione che senza più la guida di Elisabetta II rischia di perdere punti, a favore delle spinte separatiste e delle argomentazioni dei repubblicani. La monarchia ha senso di esistere se rappresenta qualcosa di diverso dal potere, che di fatto non ha più; il suo è un ruolo simbolico, di guida, sostegno, partecipazione. Per questo Catherine è importante: in lei, e in William, in molti riusciranno a riconoscersi e a intravedere un futuro per la monarchia che rappresentano.



Elisabetta è stata un battitore libero, ma per restare in gioco The Firm (la ditta, così viene chiamata la famiglia reale) ha ora bisogno di fare gioco di squadra. Il re e la regina consorte, assieme al principe e alla principessa del Galles: tutti assieme scendono in campo per vincere la partita più grande: sopravvivere alla scomparsa di una sovrana diventata icona.



Il confronto con Diana

Nell'affrontare questa sfida, Catherine partirà da qui: dare un nuovo significato al titolo di principessa del Galles. Evitando il confronto con Diana, perché non potrebbe che uscirne sconfitta. È stata, questa, una strategia che già in passato la Corona ha messo in atto nella costruzione del “personaggio”: non essere Diana è qualcosa su cui lo staff di Corte ha lavorato a lungo, elemento chiave di un piano orchestrato con cura da Buckingham Palace che ha sempre dato a Kate il supporto e la guida che alla moglie di Carlo erano mancati.



Kate è stata formata. Un compito che si è rivelato più semplice del previsto per via del carattere della ragazza, diligente e rispettosa, studiosa, caparbia e mossa da un forte senso del dovere oltre che dal desiderio di primeggiare in tutto. Tanto lontana, dunque, dalle fragilità di Diana e dalla sua indole introversa e ribelle. Ma Kate – che nella sua affezione al dovere è tanto simile alla regina appena scomparsa – non brilla di luce propria. L'ammirazione è qualcosa che si è guadagnata sul campo, e non solo vestendo fantastici outfit cui ogni donna del mondo possa prendere ispirazione.

A chi la segue dagli esordi, è apparsa progressiva la sua crescita “professionale”; da timida e impacciata ragazza-tappezzeria, è diventata una donna sicura di sé e del suo ruolo: non solo moglie dell'erede al trono, ma anche madre del principino George, che oggi ha 9 anni ma un giorno non lontano diventerà re.



Diana è scomparsa all’apice della popolarità e - come accade spesso alle persone famose che muoiono giovani, belle, irrequiete, amate - la tragedia l’ha consegnata al mito. Il modo migliore per non scomparire, rispetto a Diana, è sottrarsi al paragone che la stampa non fa altro che alimentare. Kate ha spesso per esempio reso omaggio a Diana nel vestire, ma ne ha anche preso le distanze, scegliendo di impegnarsi nel patrocinio di cause diverse, dalla salute mentale (cara al marito William e a suo fratello Harry proprio per via di Diana) al sostegno della genitorialità e della crescita dei bambini nei loro primi anni di vita. Oltre che delle arti e della fotografia.

Kate ha creato progetti suoi, si è costruita un percorso personale verso la corona, che prima o poi arriverà anche sulla sua testa. Un traguardo cui giungerà se saprà fare la sua parte nel grande lavoro di squadra che vedrà coinvolti lei e William assieme al re e alla sua regina consorte, Camilla. E già da qui, la distanza che la separa da Diana è abissale, perché quell'empatia di Diana - capace di sparigliare le carte - non fu mai messa al servizio della Corona; la famiglia reale non ne capiva il valore, il peso politico, e così Diana – che nell'affetto delle persone e nell'ossessione della stampa per lei trovava conferme che la famiglia reale le negava – agiva da sola, da principessa super star. La forza di Kate invece sta tutta qui: nel brillare, senza occupare il cono di luce dei riflettori. Se lo scintillio della principessa del popolo aveva l’effetto di lasciare il coniuge Carlo nell’ombra, quello della nuova principessa del Galles illumina William e con lui la monarchia intera.

Eppure, Kate non piace a tutti...

Alla regina, Kate è sempre sembrata una ragazza in grado di dare stabilità al nipote. E in effetti, quella dei principi di Galles sembra essere davvero la famiglia perfetta, tra Catherine sempre in linea con il suo ruolo, mai un capello fuori posto, un principe tutto sommato composto e belloccio, nonostante la calvizia incipiente, e tre teneri principini che riescono a mantenere il giusto equilibrio tra compostezza e spontaneità. La loro famiglia viene percepita come unita e rassicurante, felice, cosa che regala al regno un'immagine di stabilità.

Altro affare è l'aspirazione alla perfezione di Kate, che alcuni interpretano come rigidità. Perché alto è il consenso, ma non a tutti la moglie di William piace. È stata spesso oggetto di critiche che, tralasciando i gossip e i commenti snob relativi alla sua famiglia di origine, hanno sempre riguardato la sua immagine troppo patinata. Senza macchia. Cosa che è apparsa eccessiva quando, a poche ore dalla nascita di ognuno dei suoi tre figli, è comparsa perfettamente vestita, truccata e pettinata sulle scale dell'ospedale per la foto di rito. Fu perfino l'attrice Keira Knightley a scagliarsi contro di lei, accusandola di distorcere la realtà, di passare un messaggio sbagliato e pericoloso del parto e della maternità. Eppure, il ruolo di Kate è questo: sembrare una di noi, senza mai esserlo davvero. Quindi, se veste abiti da 30 euro è proprio per questo: apparire più vicina alle persone, permettere loro di immedesimarsi in lei, un personaggio stimato ma non del tutto irraggiungibile, capace di passare dalla tiara alle zeppe di H&M nel giro di una giornata.



Tutto questo fa pensare che sebbene il compito della nuova principessa del Galles sarà difficile, Catherine lo svolgerà bene. Farà quel che ci si aspetta da lei per oliare il meccanismo dell'Istituzione, che servirà sempre al meglio, senza abbandonarsi alla tentazione di rilasciare dichiarazioni imbarazzanti per dire la sua, come fece sua suocera Diana (e la cognata Meghan). Resterà al suo posto, cosa tremendamente antifemminista da dire, eppure vera, perché il suo ruolo è sostenere il marito nel suo ruolo, come in passato ha fatto il principe Filippo con Elisabetta e prima ancora sua madre la regina Elizabeth con re Giorgio VI.



Catherine vincerà, nella sfida che il nuovo titolo le impone, perché è matura, è responsabile, ha un profondo senso del dovere, ma soprattutto perché è forte di una sicurezza che deriva dall’avere una famiglia vicina e felice e un marito che la ama. Ovvero, tutto quello che Diana ha desiderato per tutta la sua vita e mai ottenuto.