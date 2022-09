William e Harry: pace o tregua? Storia della relazione amore-odio dei fratelli Windsor

Non era affatto scontato, che i fratelli Windsor si riunissero nel dolore, con la scomparsa della nonna regina. La riappacificazione tra William e Harry è attesa da anni; a nulla era servito camminare assieme dietro il feretro del nonno Filippo, nell'aprile 2021, né riunirsi davanti alla statua inaugurata per i 60 anni che avrebbe compiuto la loro madre Diana, nel luglio dello stesso anno. Eppure, li abbiamo visti tornare assieme, in compagnia delle mogli Kate e Meghan, per guardare i tributi floreali per la regina lasciati sui cancelli di Windsor. “Una sorpresa clamorosa”, secondo il commentatore reale Richard Fitzwilliams, convinto che i fratelli stiano "facendo progressi" nel tentare di sanare la frattura. Molti si chiedono ora se il ritorno dei Fab Four sulla scena possa presagire un futuro rientro dei royal expat, Harry e Meghan, nella famiglia reale.

I fratelli sono tornati a parlarsi per la prima volta dopo molti mesi ed è stato William – un portavoce del Principe del Galles conferma - a estendere l'invito al principe Harry per comparire pubblicamente assieme, convinto fosse necessario dare "un'importante dimostrazione di unità in un momento incredibilmente difficile per la famiglia". E per la monarchia, c'è da aggiungere, che con la perdita di Elisabetta II rischia di rimanere zoppa.



Assieme i fratelli parteciperanno anche ai funerali di The Queen, il 19 settembre, camminando fianco a fianco. Ma riunirsi nel dolore, per William (40 anni) e Harry (37), non significa poter cancellare il passato. Le ferite sono profonde e un altro colpo sta per essere sferrato nella guerra tra fratelli: le esplosive memorie di Harry sono in uscita, potranno essere posticipate ma prima o poi arriveranno a gettare benzina sul fuoco. E quindi cosa accadrà nei prossimi mesi? Mentre ci si chiede se sia davvero pace, tra William e Harry, ripercorriamo il loro rapporto dall'infanzia a oggi.

L'infanzia. Ovvero, l'erede al trono e la riserva

Lady Diana si batté fin dal primo giorno di vita perché il suo secondogenito Harry non fosse messo da parte in famiglia, come conseguenza del rigido protocollo gerarchico della casa reale, all'interno del quale il secondo figlio dell'erede al trono (il principe Carlo) veniva di fatto considerato “la riserva”, una ruota di scorta utile da tenere in serbo finché non fossero giunti altri più diretti eredi in linea di successione al trono (ovvero, i figli di William). Appena nato, Harry era infatti terzo erede al trono, dopo il padre Carlo e il fratello. Destinato a una vita in panchina.

Diana, da madre, non voleva che Harry fosse trattato diversamente dal fratello. Sapeva che William doveva essere avviato presto alla formazione per il ruolo che un domani avrebbe avuto, ma non sopportava favoritismi né disparità in merito alla formazione dei figli. E anche quando si trattava di scattare ritratti ufficiali erano sempre assieme, William e Harry. Per Diana era un modo di proteggere entrambi, scongiurando la competizione, la gelosia, e per molti anni il suo approccio ha dato i suoi frutti; i fratelli sono cresciuti complici e molto uniti, la scomparsa della madre quando avevano solo 12 e 15 anni non ha fatto altro che cementare la loro unione.



Da piccolo, peraltro, William era molto peggio del fratello: Wombat, lo avevano soprannominato mamma Diana e papà Carlo, come il marsupiale australiano tenero all'apparenza ma aggressivissimo. Conteso tra due genitori che lo amavano, ma si disprezzavano a vicenda, il royal baby era capriccioso, imperioso, dispettoso. Colpa certo del senso di privilegio e del senso di onnipotenza provato da ogni erede al trono, aggravato nel suo caso dalla “Guerra dei Galles” che si combatteva tra le mura di casa e che su di lui, bambino, aveva avuto un effetto devastante; già a 1 anno di età era “una vera peste”, a detta della madre Diana. L'arrivo del fratellino inizialmente peggiorò le cose, come spesso accade nelle famiglie, per via della perdita di esclusività nel rapporto con i genitori, che sempre più faticavano a fare coppia. Il disagio di William prendeva forma di calci ai domestici e di reazioni arroganti e insolenti: “Quando sarò re ti farò punire!”, gridava a chi osava rimproverarlo. E quando la compagna di asilo rifiutò la sua mano, il piccolo principe minacciò: “Se non mi sposi ti manderò in prigione”. Le cose andarono meglio quando Harry iniziò a unirsi a lui nei giochi, e pure negli scherzi. Combinare marachelle assieme era un momento lecito di svago che rendeva i fratelli complici. Una volta il piccolo Harry, a 4 anni, disse al fratello: «Tu sarai re un giorno, io no. Quindi, posso fare quello che voglio».

Il rapporto simbiotico tra William e Harry contribuì a creare loro una sorta di bolla attorno, mentre le liti tra i genitori si facevano sempre più frequenti e violente, in un'alluvione di insulti reciproci; William era diventato un ragazzino responsabile, si prendeva cura della madre e soprattutto del fratellino, terrorizzato dal caos emotivo, e da lui continuamente rinfrancato. La loro tata, che allora era Jessie Webb, disse a una persona dello staff di Kensington Palace: "Questi ragazzi avranno bisognoso di un grosso aiuto se non vogliamo che diventino pazzi come i genitori”. In compenso, Diana si dedicava loro anima e corpo. A quegli anni risalgono i ricordi d'infanzia più belli dei principi, dalle fughe al McDonald per mangiare un panino alle gite a Disneyland, e quei viaggi in auto con la musica a palla e la principessa che cantava a squarciagola sono il ricordo più caro che William e Harry – secondo loro stessa ammissione - conservano della madre.

L'adolescenza dei principi

Con il 1992 arrivò un annus horribilis anche per William e Harry, che videro la crisi matrimoniale dei genitori diventare un circo mediatico tra interviste, paparazzate, intercettazioni telefoniche... per fortuna la scuola li proteggeva; William si era iscritto a Ludgrove, un collegio privato nella campagna del Berkshire, e Harry lo aveva raggiunto. Erano entrambi lì quando mamma Diana arrivò e chiuse la porta della stanza per dare loro la notizia: ci separiamo. Harry scoppiò a piangere, William lo abbracciò, Diana li strinse a sé.

L'immagine più forte dei due fratelli è quella scattata solo due anni dopo: fianco a fianco, in nero, il capo chino, ai funerali della madre. Con William che lancia occhiate al fratellino per controllare che mantenga il contegno e non crolli durante quel tragitto che sembrava non finire mai.

"Il loro rapporto è incredibilmente intimo", ha raccontato il biografo della principessa Diana, Andrew Morton, nel 2019. “Solo loro sanno esattamente cosa sia successo nella testa dell'uno e dell'altro, e nei loro cuori, negli ultimi 20 anni, e come hanno vissuto la perdita della madre. Solo tra loro potevano confidarsi e parlarne in modo schietto".

Il ruolo di Camilla

William e Harry non hanno mai incontrato la loro futura matrigna fino a dopo la morte di Diana. Lo ha confermato di recente lo storico Robert Lacey nel suo 'Battle of brothers'. Sapevano della sua esistenza, “l'amica del padre” e impulsivamente fu William a decidere di mettere fine alle ipocrisie, presentandosi nel 1998 a sorpresa a St James's Palace, residenza di Carlo dove viveva di fatto anche Camilla. Sebbene fosse amichevole, l'incontro stressò molto la donna, che ha ammesso di aver avuto "bisogno di un doppio gin tonic" per riprendersi quando il ragazzo se n'era andato. William non aveva mai superato il rancore nei confronti del padre, nato ai tempi della separazione da Diana; anche perché – ricordiamolo - era lui, che all'epoca era solo un ragazzino, a passare i fazzoletti sotto la porta del bagno a sua madre, in preda a pianti e scene di isteria dopo le liti più violente tra i coniugi. La tensione tra padre e figlio è durata decenni e Camilla era molto allarmata per il comportamento del ragazzo, irascibile e imprevedibile, nelle sue reazioni.

L'arrivo di Kate Middleton. Le strade di Willliam e Harry si separano

Quando Harry è arrivato al fianco di suo fratello nell'abbazia di Westminster, ha quasi spoilerato la scena: "Aspetta di vederla", ha sussurrato a William prima che Kate comparisse sulla navata, in veste di sposa reale. Nel suo discorso da testimone, poco più tardi, Harry avrebbe definito William "il fratello perfetto" e ammesso di amare Kate "come fosse una sorella".



Le strade dei fratelli si erano divise anni prima, quando William era andato a studiare alla St Andrews – galeotta fu l'università, lì conobbe Kate – mentre Harry dopo un anno sabbatico, nel 2005, era entrato come cadetto nell'Accademia Militare Reale di Sandhurst, per avviare una carriera militare che lo avrebbe portato anche ad affrontare missioni operative in Afghanistan, con la benedizione di nonna Elisabetta II. Fu William a seguirlo, e con lui entrò a far parte del reggimento "Blues and Royals" prima di spostarsi alla Royal Navy e alla Royal Air Force. Lì dove la vita militare li univa, la vita privata li allontanava.

William aveva trovato in Kate un punto di equilibrio, un approdo cui tornare dopo ogni intemperanza. Era lei a mantenere il timone, per far sì che il suo principe - cui piaceva molto diverstirsi - non perdesse la rotta. Harry non aveva avuto la stessa fortuna, e così fu lui a finire nell'occhio del ciclone dei tabloid, che riuscivano a beccarlo ovunque, registrando ogni sua bravata.

Cosa piuttosto ingiusta, perché a combinare guai in realtà lui e Will erano spesso assieme. Robert Lacey, nel citato libro dedicato al rapporto tra i fratelli, indaga per esempio su quando abbiano iniziato a litigare e nel farlo risale all'inizio degli anni 2000, quando Harry aveva la reputazione di essere “fuori controllo”, cosa che lo faceva infuriare e convincere che fosse perfino l'addetto stampa di suo padre Carlo a mettere a tacere i gossip su William per lasciare a lui la parte del cattivo ragazzo. William, in quanto secondo erede al trono, era tutelato, mentre lui veniva lasciato solo, come Diana aveva temuto. Era stato William, per esempio, il responsabile della trasformazione del seminterrato di Highgrove House in un vero night club, detto Club H; era stato lui a versare a Harry i suoi primi bicchierini a Eton, dove Harry ha continuato a festeggiare dopo che William si è laureato.

L'uragano Meghan

Quando Kate è entrata nella vita di William, diventando sua moglie, anche Harry le ha fatto spazio nella sua, allargando a lei la partecipazione a progetti che i fratelli avevano messo in piedi assieme, a partire dalla “Foundation of Prince William and Prince Harry”, istituita nel settembre 2009, diventata poi The Royal Foundation con l'ingresso di Kate, e dal lancio della campagna Heads Together, poi diventata associazione, da loro creata per eliminare lo stigma che circonda la salute mentale. Anche l'ufficio stampa dei fratelli era comune e lo è rimasto fino al 2019, quando il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno deciso di mettere distanza tra loro e la coppia William-Kate, avviando una separazione di fatto anche dei loro uffici.



Molti commentatori reali sono concordi nel pensare che l'arrivo di Meghan abbia rotto l'equilibrio e interferito nella relazione tra i fratelli Windsor. Cosa probabile e anche comprensibile, che non necessariamente avrebbe portato tuttavia allo strappo che sappiamo esserci stato, tra William e Harry, all'inizio del 2020, quando assieme a Meghan ha deciso di annunciare la propria uscita dalla famiglia comunicando la cosa a Palazzo solo dieci minuti prima della diffusione di un comunicato stampa.

Eppure, per un paio di anni era sembrato che le cose potessero funzionare: la stampa aveva ribattezzato il quartetto formato da William, Kate, Harry e Meghan i “Fab Four”, ovvero i "Fantastici Quattro", come i Beatles e i super eroi, e sembrava credibile l'ipotesi che la monarchia avesse voluto far spazio a una donna decisamente diversa dal prototipo della perfetta sposa reale (americana birazziale, divorziata, ex attrice, opinionista e femminista) per dividere a tavolino tra due amatissime e popolarissime duchesse l'eredità della compianta lady Diana. Le due coppie reali sono da subito apparse molto diverse, ma questa loro diversità poteva essere una ricchezza in grado di allargare il consenso a tutto beneficio della monarchia. Per un po' di tempo dunque, i principi e le loro signore avevano fatto gioco di squadra, finché qualcosa si è rotto. Alcuni hanno ricondotto l'inizio della fine a uno scontro tra Kate e Meghan avvenuto durante le prove del matrimonio di quest'ultima con Harry, per via di un paio di collant che le damigelle avrebbero dovuto indossare o meno. E quando litigano le mogli, come in tutte le famiglie, litigano pure i mariti.

Qualcuno tuttavia ha esaminato la cosa alla luce del rapporto tra fratelli: una certa rivalità era nata prima di tutto tra loro, quando Harry - finalmente forte della presenza di una moglie bella e carismatica - era convinto di dover avere un ruolo di primo piano nella monarchia e sgomitava per far emergere i propri progetti. Frustrato, per il fatto che nell'agenda della famiglia reale lui e Meghan, che in quel momento davvero sembravano essere la coppia super star, venissero sempre in coda, dopo Carlo e Camilla e Wiliam e Kate. Quel che forse sfuggiva al principe, che pure nel complesso meccanismo che regola The Firm è nato e cresciuto, è che la monarchia agisce in base a una precisa gerarchia, non alla simpatia. E dunque l'erede al trono e il secondo erede al trono dovevano venire sempre prima di lui, per quanto rivoluzionari fossero il suo pensiero e le sue azioni. Da qui, lo strappo.



Lacey racconta che Harry e Meghan non hanno avvertito il palazzo nemmeno prima di intentare causa contro la stampa britannica, nonostante la tradizione imponga che un membro della famiglia reale chieda il permesso alla regina prima di procede con un'azione legale, e che questo è stato il primo motivo di rottura con William, già arrabbiato con suo fratello per come, in barba alla tradizione, aveva voluto dare l'annuncio della nascita del primogenito Archie. William è stato il primo a scontrarsi pesantemente con il fratello, mentre Carlo ha inizialmente cercato di mediare. E quando la stessa regina apriva la porta, per lasciare all'amato nipote e a sua moglie Meghan un varco per rientrare, William si arroccava sulle sue posizioni ritenendo le pretese e le azioni del fratello inaccettabili. Secondo Lacey, quando Harry ha incontrato la famiglia per negoziare il suo futuro, William era così arrabbiato che si è rifiutato di unirsi agli altri per il pranzo.

Dopo la Megxit

La nuova vita oltre Oceano dei duchi di Sussex, va detto, ha suscitato fin da subito molte preoccupazioni in William e la sua famiglia. L'intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey, sulla tv americana, ha gettato pesanti accuse su vari membri e gettato fango a palate sulla famiglia reale, parlando perfino di razzismo. Suonava a tutti gli effetti come una sorta di vendetta. Poi è arrivata la biografia Finding Freedom, cui Harry e Meghan hanno collaborato, e tanti altri strappi fino a tempi recenti, quando ancora pochi giorni prima che la regina Elisabetta si spegnesse, Meghan Markle diceva alla stampa che suo marito pensava di aver “perso definitivamente suo padre”.



William e Harry avrebbero potuto riavvicinarsi nel dolore per la morte del nonno Filippo, ma non è accaduto. Come non è accaduto con la nascita della bambina di Harry, Lilibet Diana, e con le commemorazioni della madre lady Diana nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni, il 1° luglio 2021, o per l'anniversario dei 25 anni dalla sua morte. Nulla, insomma, era riuscito a scalfire l'orgoglio dei due fratelli.



Per questo la loro comparsa assieme, fianco a fianco, davanti ai tanti tributi lasciati per la regina dopo la sua morte, non convince fino in fondo. Equiparabile all'arcobaleno apparso in cielo nel giorno in cui si è spenta l'iconica sovrana, potrebbe essere una tregua necessaria alle parti. Molto dovranno lavorare anche le moglie dei fratelli, Kate e Meghan, per rincollare i pezzi di un rapporto che sembra irrecuperabile, anche perché si attende a breve l'arrivo in libreria dell'esplosivo libro di memorie di Harry; William si era ripromesso di non tornare a parlare al fratello fin quando il famigerato volume non fosse uscito, la perdita della regina lo ha fatto tornare sui propri passi ma se la biografia dovesse rivelarsi davvero scandalosa, come si dice, difficilmente tornerebbe a concedere a Harry il beneficio del dubbio.



Per ora li si attende procedere assieme dietro il feretro di The Queen durante i funerali, il 19 settembre, come 25 anni fa fecero con la bara della madre Diana. L'incrocio tra i loro sguardi, se avverrà, potrà dire molto sulle prossime vicende della guerra dei Windsor.