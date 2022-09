Gisele Bündchen parla della crisi con Tom Brady: “Io ho fatto la mia parte”

Problemi in paradiso: la coppia da favola formata da Gisele Bündchen e Tom Brady sarebbe in crisi. Il gossip, lanciato e nutrito dai magazine americani, avrebbe trovato conferma nelle parole della top model, che ha consegnato a Elle alcune considerazioni sul suo matrimonio dalle quali si evince una certa insofferenza. Gisele spiega infatti di aver messo da parte la sua carriera (all’apice del successo) per sostenere il marito, e di averlo fatto volentieri e con soddisfazione. Ma oggi, spiega, è arrivato il momento di invertire i ruoli, perché i progetti che desidera realizzare sono tanti: “Mi ci vorrebbe una giornata intera a raccontarli”, scherza durante l'intervista.

Tuttavia, è notizia recente la decisione di Tom Brady di proseguire nel percorso sportivo: il celebre campione di football aveva infatti annunciato il ritiro a inizio anno, per poi tornare sui suoi passi e accettare l’ingaggio per una nuova stagione nei Buccaneers, la squadra di Tampa in cui milita da due anni. “Naturalmente ho le mie perplessità”, commenta Gisele, “si tratta di uno sport molto violento, abbiamo due figli e vorrei che Tom fosse più presente. Ne abbiamo parlato tante volte, ma in fin dei conti ognuno deve fare ciò che è meglio per sé. Deve seguire ciò che lo fa felice”.

Nonostante la comprensione dichiarata, la top model esplicita anche il desiderio di tornare ad occuparsi della sua carriera: “Io ho fatto la mia parte, ovvero esserci per Tom. Mi sono trasferita a Boston (Brady ha giocato per anni nei New England Patriots, ndr), mi sono impegnata a creare un nido d’amore in cui i miei figli potessero crescere, ho fatto in modo di esserci sempre per lui e supportare i suoi sogni”. Gisele afferma di essere soddisfatta di ciò che ha fatto e delle scelte che ha sostenuto, ma ora è arrivato il momento di dare spazio ai suoi, di sogni: “Ho una lista infinita di cose che voglio fare, a 42 anni ho sempre più chiaro il mio scopo”.

Gisele Bündchen è stata una delle più importanti modelle di sempre. Ha cambiato il volto della moda degli anni Duemila, diventando l’amata alternativa al modello “heroin chic” tanto in voga negli anni Novanta. I suoi cachet hanno segnato record su record, ed è stata l’angelo di Victoria Secret’s per antonomasia. Lei e Tom hanno iniziato a frequentarsi nel 2006, nel 2009 si sono sposati e hanno avuto due figli, Benjamin e Vivian (lui era già padre di un bambino nato dalla relazione con l'attrice Bridget Moynahan).

Nel 2015, pochi anni dopo l’arrivo della secondogenita, Gisele ha annunciato il ritiro dalle passerelle: ad eccezione di qualche evento speciale, da lì in avanti si è occupata principalmente della famiglia, mentre Tom ha perseguito la sua fortunata carriera nel football. Una carriera che lo scorso febbraio sembrava giunta al capolinea, invece il desiderio di continuare a giocare pare aver vinto su quello di dedicarsi alla famiglia, con (presunto) sconforto della moglie.

Qualche settimana dopo l’intervista di Gisele Bündchen con Elle, i giornali sportivi hanno riportato la (strana) decisione del quarterback di prendersi 11 giorni di pausa dagli allenamenti, per motivi personali. In molti hanno pensato che la ragione fosse la crisi coniugale, che varie fonti danno per certa. Una testimonianza anonima ha rivelato a People che Gisele è molto “frustrata” dalla decisione del marito di non ritirarsi. La modella, secondo la fonte, è “stanca del fatto che lui metta la carriera prima della famiglia, che nonostante tutto lo ha sempre supportato”. Tuttavia, prosegue, non è la prima volta che la coppia trascorre del tempo separata, e al momento i due starebbero cercando di risolvere i loro problemi.