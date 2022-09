Intervista a Linda Evangelista: "Ho vinto la paura e sono tornata in passerella" dalla nostra inviata Serena Tibaldi

Il finale della sfilata per i 25 anni della Baguette Fendi a New York

L'ex supermodel rimasta sfigurata dopo un intervento estetico di criolipolisi, ha sfilato per la prima volta a New York dopo sei anni, in occasione dei 25 anni della borsa Baguette Fendi. Commossa dall'accoglienza del pubblico: "Non mi aspettavo tutto quest'affetto". A convincerla il direttore creativo Kim Jones: "Mi ha promesso che mi sarei sentita al sicuro"