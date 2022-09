Milano Fashion Week: cresce la polemica sulla presenza degli stilisti ungheresi

È dal 2018 che la Camera della Moda Italiana ospita durante le sfilate dedicate alle collezioni donna, una selezione di piccoli brand ungheresi. Quello che però ora ha posto Budapest Select, questo il nome del progetto, nell’occhio del ciclone, con la polemica che ha iniziato a montare nelle ultime ore, è stato il voto del Parlamento Europeo, che ha stabilito come l’Ungheria non possa più definirsi pienamente una democrazia, condannando “Gli sforzi deliberati e sistematici del governo ungherese contro i valori Ue”. Il voto è arrivato proprio alla vigilia della fashion week donna milanese, al via il 21 settembre. Lo show di Budapest Select è previsto per venerdì 23, alle 12,30 ma, visto e considerato che tra i suoi maggiori finanziatori appare l’Hungarian Fashion and Design Agency, un’agenzia governativa, diventa chiaro come mai si siano moltiplicati gli interrogativi sull’opportunità di andare avanti con la presentazione. Diversi buyer hanno già comunicato di non voler partecipare alla sfilata, ed è probabile che le disdette non finiscano qui.



Raggiunto telefonicamente, il presidente della Camera della Moda Carlo Capasa è chiaro sulla posizione dell’istituzione: “Il nostro è un organo super partes, che non ha mai operato - né tantomeno preso decisioni - sul piano politico. Per raggiungere e mantenere la nostra indipendenza, negli anni ci siamo sempre attenuti alle indicazioni del Governo italiano e del Parlamento Europeo, e così intendiamo fare anche stavolta”



Capasa prosegue spiegando che Camera Moda ora sta valutando il da farsi. “Stiamo pensando a un manifesto, in cui si ribadiscano quali sono i valori umani fondamentali per noi, inclusività in primis, per chiarire la nostra posizione in proposito. Ovviamente, si sta prendendo in esame la possibilità di cancellare del tutto l’evento. Ammetto che, umanamente, mi dispiacerebbe molto per i giovani creativi coinvolti, che hanno nella passerella a Milano l’unica occasione di ribalta, ma la situazione è complessa. Su una cosa però insisto: La Camera della Moda rifiuta di essere strumentalizzata attraverso questa vicenda in un momento tanto delicato, con le elezioni politiche fra una settimana. Qualunque decisione prenderemo nei prossimi giorni, sarà nel pieno rispetto sia delle linee governative che dei nostri valori fondanti».