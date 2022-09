È iniziata la Milano Fashion Week: le sfilate, i party e gli eventi gratuiti

Calcio d'inizio per la settimana della moda di Milano, in programma dal 20 al 26 settembre. Dopo l'apertura, martedì, con gli studenti di Milano Moda Graduate, mercoledì mattina è stato il défilé di Antonio Marras ad inaugurare le sfilate di womenswear per la prossima primavera estate. Nel primo giorno di autunno, si torna così a sognare la bella stagione del 2023, grazie alle creazioni prêt-à-porter di grandi stilisti e talenti emergenti. Dopo le passerelle di New York e quelle di Londra, offuscate inevitabilmente dal lutto della regina, la moda torna ad essere protagonista nella sua capitale italiana, prima di passare all'ultima tappa, la settimana prossima, a Parigi.

Milano moda donna primavera-estate 2023: il calendario dettagliato delle sfilate e degli eventi ricca di vip, ma anche di soprese per il pubblico. Stavolta infatti, oltre alla sfilata a cielo aperto costituita dall'eccentrico street style dei partecipanti, diverse iniziative permetteranno a un numero più ampio di persone di assistere agli show.

Dove vedere le celebrities

Harry Styles al Festival del Cinema di Venezia



Photo courtesy of Gucci Tra blogger e influencer, modelle e attori hollywoodiani, le sfilate milanesi saranno un catalizzatore di star. C'è infatti da aspettarsi che sfilino in passerella le indossatrici più richieste, ad esempio le sorelle Gigi e Bella Hadid, amiche della maison Versace (sfilata: venerdì 23 alle 19) ma anche volto di tantissimi altri brand. Non mancheranno, assieme a loro, Kendall Jenner e Jourdan Dunn. Ma, oltre alla catwalk, ci sono le celebrità invitate ad assistere da vicino alle presentazioni. Chissà che Harry Styles, recentemente alla Mostra del cinema di Venezia, non torni in Italia per la sfilata Gucci (venerdì 23, ore 14:30), in qualità di volto della griffe diretta artisticamente da Alessandro Michele. Riflettori puntati anche su Prada (giovedì 22 alle 14), dove si potrebbe avvistare Emma Watson, ambassador della nuova fragranza Paradoxe, ma anche su Dolce&Gabbana (sabato, ore 14:30) che veste icone come Monica Bellucci e Sharon Stone e punta sulla location trendy dell'ex Metropol di Viale Piave.

Immancabile Giorgio Armani con la linea Emporio (giovedì 22 alle 17) e poi Giorgio Armani (sabato alle 15). L'elenco delle 68 sfilate in programma continua con Bottega Veneta, Alberta Ferretti, Fendi, Moschino, Boss, Blumarine e tantissimi altri show imperdibili per i fashionisti.

Gli eventi gratuiti

Il 24 settembre, il sabato sera di Milano sarà animato da una festa senza precedenti: la organizza Moncler, che intende così celebrare i settant'anni dalla nascita del marchio, avvenuta nel 1952 in Francia. Proprio 1952 saranno gli artisti tra ballerini, coristi, musicisti e modelli presenti in piazza del Duomo in uno show pensato da Remo Ruffini e condiviso con diecimila persone.

Remo Ruffini: "Diecimila spettatori in piazza per festeggiare i 70 anni di Moncler"

L'apertura al pubblico è stato un desiderio condiviso anche da Glenn Martens, designer di Diesel, che nella tarda mattinata del 21 settembre ha fatto sfilare i suoi modelli non solo davanti ai professionisti ma anche ad una platea di appassionati, che hanno solo dovuto iscriversi in anticipo sul sito del brand per essere all'Allianz Cloud. "Con questa apertura vogliamo portare l’energia che solo le persone che amano il marchio, o sono curiose di vedere cosa c’è dopo, possono aggiungere a una sfilata di moda" ha dichiarato Martens.

Anche Philosophy di Lorenzo Serafini ha messo in palio dei posti per la sfilata (sabato 24, ore 17) mentre Anteprima (giovedì 22, ore 12:30) celebrerà i suoi trent’anni con una passerella a impatto zero, visibile a chiunque si trovi a passeggiare nel parco dell’Arena Civica.



Per chi vuole assistere via schermo, si può scegliere tra quello maxi installato in piazza San Babila e lo streaming proposto dai canali social delle griffe, ma anche dal sito della Camera nazionale della moda italiana. Spostandosi ai Navigli, Fred Perry ha concepito graffiti interattivi con lo street artist Mate, milanese attivo a Berlino. Il murales con le polo prende vita sugli smartphone inquadrando il QR code sulla parete.

Dove vedere le collezioni dei nuovi stilisti

La fashion week milanese che presenta le collezioni donna per la primavera estate 2023 segna anche nuovi debutti. È il caso di Etro (sfilata venerdì 23, ore 13:30) che vede il direttore creativo Marco De Vincenzo far sfilare i suoi primi abiti per la maison. C'è grande curiosità rispetto alla voglia di innovare del designer, pur nel rispetto dei saldi codici della casa di moda.

Lo stilista Marco De Vincenzo: "Etro è un simbolo ma non resterò nel passato"

Un altro esordio atteso è quello di Andrea Incontri, che vanta un curriculum da Missoni, Max Mara e Tod's, e assume la direzione creativa di Benetton. Lancerà sabato 25 settembre la sua prima collezione.

I party serali

Oltre alla grande festa del sabato sera indetta da Moncler, il weekend milanese si tinge di verde con il green carpet che domenica 25 settembre accoglierà la quinta edizione dei Sustainable Fashion Awards della CNMI al Teatro alla Scala. L'evento, conclusivo della settimana della moda, premierà le realtà più etiche ed attente all'ecologia del settore. A presentarlo sarà l'attrice e filantropa spagnola Rossy de Palma.