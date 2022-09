Milano Fashion Week, alla società dell’eccesso Prada risponde con la moda “non inutile”

In combutta con Raf Simons, Miuccia Prada ieri ha fatto quello che le viene meglio: sparigliare le carte e dettare il ritmo per la prossima stagione. Nessuno come lei ha saputo negli anni offrire l'estetica giusta al momento giusto ed è accaduto anche stavolta: quello che si vede in strada pare tutto teso all'eccesso, al colore, alla voglia di aggiungere. I due designer fanno l'opposto. "A me piace, l'eccesso ma non amo quando non ha un senso, quando è fatto senza un pensiero", dice la stilista. E così hanno presentato la loro moda "cruda". "Cruda nel senso di non inutile", spiega lei. "È tutto troppo: nell'abbigliamento, nella vita di ogni giorno, nella politica". E qui si ferma perché, dice sorridendo, di politica non deve parlare.

Emporio Armani Se con Prada il discorso verte sul nuovo quotidiano, altrove il ragionamento parte letteralmente da altri lidi. Da Emporio Armani, Giorgio Armani parla del viaggio come stato mentale. Per lo stilista non serve muoversi dalla propria casa, basta aprire la mente. "Questa collezione esprime un pensiero di libertà e apertura", dice lo stilista. "Ho voluto portare nel vestire metropolitano, che è l'essenza di Emporio, la libertà e la leggerezza del ritorno da una lunga vacanza durante la quale si sono accumulate cose e ricordi che ora si mescolano alla propria quotidianità". E in effetti in passerella non si colgono riferimenti precisi, quanto piuttosto un'atmosfera che pervade ogni look, dai completi maschili di lino alle tuniche di maglia che scoprono il corpo, fino alle uscite da sera, con le grandi tute-sottoveste ricamate come ibiscus.

Dsquared2 Dean e Dan Caten portano il loro Dsquared2 nelle spiagge popolate di surfisti, usandone le mute, le camicie coloratissime e le maglie psichedeliche. Più che un inno allo sport, questo è un inno al lifestyle di chi vive inseguendo il sole e le onde, spiegano i due gemelli dopo lo show, il primo ad avere avuto luogo nello splendido Palazzo Citterio a Brera. La spensieratezza cui fanno riferimento, sulla loro passerella diventa però un mix e match volutamente esagerato e studiatissimo, molto in linea con quello che i ragazzi di città oggi paiono amare di più.

Max Mara E va al mare anche Max Mara, sebbene le spiagge a cui il designer Ian Griffiths fa riferimento siano di tutt'altro genere. Lui si ispira alla Riviera francese degli anni Venti e Trenta e all'eleganza dei suoi villeggianti, incarnati idealmente da Renée Pearl, musa e icona di artisti e fotografi.

Giada Anche Gabriele Colangelo per Giada parla di mare: quello descritto da Giovanni Pascoli nell'omonima poesia, con i toni che sono sommessi e delicati.

Blumarine Il mare di Nicola Brognano, da Blumarine, è tutto di fantasia: le sue sono sirene che sfilano sul fondo dell'oceano, in mise perfette per una notte in discoteca.

Andreadamo La spiaggia del giovane Andrea Adamo, invece, è quella selvaggia di Fuerteventura, e funziona: in due anni, la sua maglieria sexy e a prezzi intelligenti ha conquistato il mercato, e va sempre meglio.

AC9 Anche Alfredo Cortese di AC9 sta crescendo: la sua interpretazione degli stilemi della couture è sempre più leggera e originale.

Act N°1 Restando in tema di giovani, Luca Lin e Galib Gassanoff con il loro Act N°1 hanno catturato l'attenzione di Pierpaolo Piccioli, che ha offerto loro di sfilare in diretta Instagram sull'account di Valentino: i pigiami di seta stampata con i motivi delle maschere del teatro cinese meritano.

MM6 Maison Margiela E a proposito di teatro, la seconda linea di Margiela, MM6, fa sfilare all'Auditorium una serie di look ispirati alle tenute di ballerini e orchestrali, scarpette da ballo e giacche da concerto comprese.

Moschino Jeremy Scott sa bene che il momento storico è pieno di incognite, ma sa anche che, come guida di Moschino, ha il dovere di far sorridere attraverso il suo lavoro. Ci riesce trasformando l'inflazione in una valanga di inflatable, cioè i gonfiabili. Bottoni, borse, scarpe, volant, interi abiti da sera: tutto è da gonfiare. E ci sono pure i look-salvagente per le situazioni più gravi: un'ottima idea.