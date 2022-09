Kate Middleton come Lady Diana, per la prima uscita in veste di principessa del Galles

Nulla è lasciato al caso, quando si tratta di abbigliamento, per chi "lavora" a tempo pieno per The Firm, la ditta, ovvero la famiglia reale britannica. Ogni outfit viene studiato a tavolino per non solo per evitare problemi di wardrobe malfunction (orli che si alzano, gonne che svolazzano, indesiderate trasparenze...), ma anche per "mandare il giusto messaggio". E Kate Middleton è una che attraverso la moda comunica molto bene.



Per il suo primo appuntamento dopo i funerali della regina Elisabetta II, dunque, la moglie del principe William ha indossato un cappotto già presente nel suo guardaroba - un virtuoso riciclo - e soprattutto molto simile a quello che Lady Diana indossò nel 1988, durante una cerimonia per il Giorno dell'Armistizio all'Arco di Trionfo a Parigi nel 1988. La principessa del Galles cita e rende omaggio a chi ha 'indossato' questo titolo prima di lei.



Quello di Kate è un modello Dolce e Gabbana nero senza colletto, doppiopetto, con grandi bottoni dorati. Quello di Diana era invece firmato Jasper Conran, una versione anni Ottanta dello stesso modello; simili i bottoni, simile il taglio e la lunghezza a metà polpaccio. La principessa lo aveva accessoriato con un cappellino con veletta di Viv Knowland.

Lady Diana nel 1988



Non è la prima volta che Kate rende omaggio alla suocera che non ha mai conosciuto, come raccontiamo in questa gallery di look a confronto:

L'abito di Kate Middleton è un omaggio a Diana. Come tanti altri look prima di questo La duchessa di Cambridge, oggi principessa del Galles, ha fatto della citazione di lady Diana - la suocera che non ha mai conosciuto, scomparsa nel 1997 - un punto fermo del suo stile universalmente ammirato, indossando spesso abiti che riportano il pensiero a lei, considerata icona di moda. L'ultimo omaggio è in un cappotto nero, doppiopetto con bottoni dorati, scelto per la prima apparizione in pubblico dopo i funerali della regina Elisabetta II; Diana ne aveva indossato uno molto simile nel 1988.

Sfogliando le foto, indietro nel tempo sono tanti i look di Kate che citano Diana, come vi raccontiamo in questa gallery con le foto a confronto: dall'abito da cocktail bianco con pois neri al completo in tweed rosso e nero. Alla compianta princessa, infine, Kate ha reso omaggio anche in momenti importanti come la nascita dei suoi figli: nel 2013 per la nascita di George e di nuovo nel 2018, per Louis, comparendo sulle scale della Lindo Wing del St. Mary Hospital di Londra con indosso abiti che riportavano alla mente l'immagine di Diana nelle stesse occasioni, ovvero alla nascita di William e Harry.