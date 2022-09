Rossetti rossi: i segreti per replicare i make-up più belli della Milano Fashion Week

Dopo anni di mascherine e isolamento il ritorno del rossetto rosso non sorprende troppo: era già apparso sulle passerelle delle ultime stagioni, ma la Milano Fashion Week ha confermato che il rosso sulle labbra sarà di tendenza anche della prossima primavera estate 2023.

Questa volta, però, oltre alla volontà di rivalsa e di liberazione da sempre legata al rossetto rosso sembra esserci qualcosa di più: come suggerisce la sfilata di Moschino, il rossetto rosso pieno e brillante può essere steso in modo da disegnare sulle labbra un cuore, per replicare nel beauty look una forma leitmotiv delle collezioni moda SS2023 (abbiamo visto vestiti con i cuori da Marco Rambaldi, Moschino, Vivetta, Max Mara with Lily Alridge, ecc.). Come a dire: in tempi di guerra e di crisi indossiamo l’amore.

Moschino SS23 (Courtesy ghd)

Storia del rossetto, il trucco simbolo dell'emancipazione femminile di Michele Mereu 28 Luglio 2022 di Michele Mereu

In particolare, la donna immaginata da Jeremy Scott per Moschino ha un’eleganza rigorosa, data anche dal rossetto nella nuance Cheri di Mulac, indossata però in modo ironico con abiti e accessori gonfiabili. Anche la manicure è rosso brillante - la tonalità scelta è Emmy have you seen Oscar? di Opi - e segue la nuova tendenza che vede il trucco labbra e le unghie in sintonia, soprattutto in una nuance classica come il rosso, come dimostrato anche dalla passerella SS 2023 di Philipp Plein.

Philipp Plein SS23 (IMAXtree)

Moschino: il beauty look da mare tra ironia ed eleganza di Martina Manfredi 23 Settembre 2022 MILANO FASHION WEEKdi Martina Manfredi

Rossetto rosso: l'applicazione nei backstage di moda

"Non si scherza con il trucco labbra!", ci dice nei backstage della Fashion Week Karim Rahman, l’head of make-up della sfilata di N21 by Kiko Milano. Per la collezione di Alessandro Dell’Acqua Rahman ha creato due look make-up di cui uno, ispirato alle dive del cinema italiano del passato, prevede incarnato naturale illuminato in punti strategici con il gloss 3D Hydra Lipgloss e labbra rosso brillante grazie al rossetto Gossamer Emotion Creamy Lipstick nella nuance numero 115.

N21 SS23 (IMAXtree)

"Il rosso classico nella mia visione richiede un trucco tecnico e preciso". Preciso ma non impossibile da replicare: a differenza di come si fa spesso a casa, nei backstage delle sfilate il rossetto viene applicato con un pennellino o con le dita. Rahman appartiene alla scuola di pensiero che predilige le mani: "Da 20 anni applico il rossetto con le dita. Secondo me sono lo strumento perfetto perché permettono di ‘sentire’ la texture, la quantità e l’area di applicazione", spiega l’esperto. Una volta applicato con un polpastrello, per rifinire il risultato il make-up artist usa un bastoncino di cotone per pulire le sbavature e la matita labbra "solo se serve per correggere delle asimmetrie". Il plus di questa tecnica? "Applicato con il dito il rossetto resiste più a lungo".

N21 SS23 (IMAXtree)

Milano Fashion Week, Giorgio Armani: “Un po’ di luce in questi tempi opachi” di Serena Tibaldi 26 Settembre 2022 Primavera-estate 2023di Serena Tibaldi

Rossetti rossi di forte impatto si sono poi visti anche sulle passerelle primavera/estate 2023 di Aniye Records, Ferrari e Philosophy di Lorenzo Serafini, che ha proposto un rosso non pieno e preciso ma a effetto blur: i contorni sono sfumati picchiettando la texture con le dita per un’applicazione più irregolare e reale. Il cuore rosso disegnato sulle modelle della passerelle di Moschino e N21 diventa un rossore diffuso che ricorda un trucco sbaffato da un bacio romantico.

Ferrari SS23 (IMAXtree)

Philosophy SS23 (IMAXtree)