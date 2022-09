Da Jacquemus a Cara Delevingne, eventi, curiosità e vip alla Paris Fashion Week

I défilé di Christian Dior e Saint Laurent sono stati gli appuntamenti più importanti della seconda giornata della Paris Fashion Week, che presenta le collezioni per la primavera estate 2023. Ma oltre le sfilate, nella Ville Lumière, sono andati in scena molti altri eventi importanti per il panorama della moda, nazionale e non solo. Scopriamoli insieme.

La boutique Jacquemus in avenue Montaigne

Simone Porte Jacquemus è un ragazzo che pensa e fa le cose in grande. Ne ha dato dimostrazione in diverse occasioni, dalle sfilate scenografiche (sono sue quelle tra i campi di lavanda in Provenza) ai pop-up store nelle capitali della moda fino alla sua sfera privata: ha recentemente festeggiato il matrimonio con Marco Maestri, in una raffinatissima cerimonia che ha sfidato i pregiudizi. Il 27 settembre, per Jacquemus, è stato il momento di un ritorno significiativo, quello nella via più lussuosa della moda parigina, avenue Montaigne.

Cara Loves Karl

Tutto è bianco, eccezion fatta per le colorate mini bag, nello store inaugurato nel corso della fashion week di Parigi. Per intenderci, l'avenue è la stessa del quartier generale di Dior, dove in primavera è stato riconcepito l' iconico indirizzo al numero 30 , unendo il negozio con il museo dedicato alla griffe.Per il giorno zero, Jacquemus, che ricorda come in quella via abbia mossi i primi passi nella moda presentando le sue collezioni più di dieci anni fa, ha previsto nella sua nuova boutique gigantesche, da offrire al popolo della moda invitato.

Quella di Cara Delevingne alla Paris Fashion Week è stata una presenza acclamata per tanti motivi. In primis perché la fine della sua carriera nel modelling non ha minimamente significato il suo addio al sistema moda. Il legame professionale e di amicizia che la legava al grande stilista Karl Lagerfeld, scomparso nel 2019, l'ha portata a Parigi, dove un party ha celebrato la nuova capsule collection Carla Loves Karl per la primavera estate.

Cara Delevingne L'attrice ed ex top model londinese, trent'anni, è apparsa radiosa sul red carpet, indossando un look total black con trench, cuissardes e un incrocio sul décolleté, tutto dalla collezione. I capelli erano di un castano più tendente al rosso del solito, in un riuscito hairstyle ondulato in accordo con rossetto e manicure corallo. Cara Delevingne ha così rassicurato i tanti fan sulle sue condizioni: delle immagini circolate ultimamente sul web avevano fatto temere per la sua salute.

Scarpe da sogno- Bruno Frisoni

Sandali My Rose neri ©Bruno Frisoni Nella Galerie Van Der Straeten nel cuore del Marais, lo shoe designer francese Bruno Frisoni incanta ospiti e passanti con sandali scultura. Il "dandy discreto", come ama definirsi, torna così in scena dopo il suo percorso da Roger Vivier ed una decina di anni d'assenza. Non si fatica a descrivere il suo come un ritorno in grande, grazie a scarpe che racchiudono i due concetti di oggetto d'arte e gioielli per il corpo. I fiori sono protagonisti dei modelli per la primavera estate, in una palette vasta che racchiude colori caldi e tropicali. La presentazione dura fino al 28 settembre.

Décolleté scultura NRoll in verde acido ©Bruno Frisoni

Non solo moda- La collezione Getty da Christie’s

Salotto disegnato da Sister Parish nella casa di San Francisco di Ann e Gordon Getty



©Christie's Nella fashion week parigina, c'è posto anche per l'arte. Fino al primo ottobre, Christie's espone nella sua sede alle spalle degli Champs-Élysées e dei principali eventi di moda, la raffinata collezione Ann&Gordon Getty, con capolavori del XIX e XXesimo secolo: opere di Monet e Cézanne, porcellane, mobili. I pezzi provengono dalla residenza della coppia di filantropi, appassionati di design, a San Francisco e sono in mostra a Parigi prima di andare all'asta a New York, dal 20 al 23 ottobre. Fanno parte della collezione anche abiti, borse e gioielli.

L'ora del té con Heliot Emil

Da calendario ufficiale, sfilerà il primo ottobre. Ma il label danese dei fratelli Julius et Victor Juul si è già ritagliato un suo spazio all'interno della fashion week, il pomeriggio del 27 settembre, per l'ora del té in collaborazione con il marchio taiwanese Laïzé. Si tratta in realtà di bubble tea, bevanda sempre più di moda tra i giovani che aggiunge bollicine e aromi all'acqua profumata. Heliot Emil ha immaginato delle ecologiche e riutilizzabili borracce in acciaio inox per gustarlo. 75 sono state offerte ai primi arrivati all'evento.

Love is love Jeanne Friot

Con lo scendere delle luci, una festa organizzata tra le mura del Casbah, locale parigino dalle atmosfere marocchine, è stato il modo di Jeanne Friot di farsi ricordare per questa fashion week. Il brand che si professa "senza generi, senza carbonio e senza odio" è un inno all'amore per dna. Il party Love is love ha voluto riaffermare l'importanza dell'amore, con una "protagonista" d'eccezione: Madonna, affezionata della marca, le cui foto affollavano tutte le pareti.