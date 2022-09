Robert Triefus è il nuovo CEO del mondo virtuale di Gucci

A partire dal 1° novembre 2022 Robert Triefus sarà CEO di Gucci Vault e Metaverse Ventures. Lo ha annunciato Gucci, sottolineando che il suo ruolo sarà quello di espandere il brand nel mondo virtuale, in particolare nel metaverso e nel gaming.



Già Senior Executive Vice President, Corporate e Brand Strategy, Triefus lavorerà a stretto contatto di Marco Bizzarri, Presidente e CEO della maison, e sarà incaricato di sviluppare la strategia del marchio in queste importanti aree, che egli stesso ha contribuito a realizzare (Gucci Vault è uno spazio sperimentale online inaugurato lo scorso anno). Precedentemente legato a Giorgio Armani, Robert Triefus fa parte della famiglia Gucci dal 2008, dove è entrato come Direttore Marketing e Comunicazione Globale. Ha poi ricoperto ruoli di crescente responsabilità, contribuendo a lanciare il marchio nel mondo virtuale.

Il rimpasto nel management del marchio (firma di punta del gruppo Kering) vede anche la nomina di Micael Barilaro a Vice Presidente di Metaverse Ventures.

