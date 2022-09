Karl Lagerfeld sarà protagonista di una grande retrospettiva al Met di New York

Karl Lagerfeld sarà il protagonista di una grande retrospettiva al Metropolitan Museum of Art di New York nel 2023 e del prossimo Met Gala, lo stravagante raduno delle più grandi star del mondo.

L'annuncio, nel bel mezzo della Settimana della Moda, da parte dell'onnipotente direttrice di Vogue negli Stati Uniti, Anna Wintour, tra gli amici dello stilista e altre personalità riunite nell'ex studio fotografico di Lagerfeld a Parigi per presentare la mostra.

La prima retrospettiva internazionale dopo la sua morte, avvenuta nel febbraio 2019, "Karl Lagerfeld, A Line of Beauty" si terrà dal 5 maggio al 16 luglio 2023 al Met e ripercorrerà la sua carriera dagli anni Cinquanta alla sua ultima collezione del 2019. Lo sgargiante Met Gala, che tradizionalmente coincide con la mostra annuale del museo, si terrà il 1° maggio in onore dello stilista, il cui nome è indissolubilmente legato alla maison Chanel.

Karl Lagerfeld avrebbe compiuto 87 anni. Auguri allo stilista di Chanel e Fendi scomparso nel 2019 Karl Lagerfeld, stilista leggendario di Chanel e Fendi il 10 settembre avrebbe compiuto 87 anni se non fosse scomparso il 19 febbraio del 2019 lasciando il mondo della moda orfano del suo talento. Definito un uomo rinascimentale, capace di avere mille interessi e mille capacità diverse, un genio, un punk (la definizione è di Riccardo Tisci, che in un'intervista a D La Repubblica del 2013 lo portò a esempio della moda meno "allineata"), soprannominato Kaiser Karl per l'imponenza della sua figura nel panorama stilistico, rappresenta una figura unica, di quelle che gli americani definiscono "larger than life", che valica i limiti del suo lavoro. Sarà per questo che nel 1965 firma un contratto a vita con Fendi e nel 1983 con Chanel diventando il volto, lo stile e l'immagine dei due marchi. In questa gallery ripercorriamo la sua vita in immagini dal 1954 al 2019

"La maggior parte delle circa 150 creazioni esposte sarà accompagnata dagli schizzi di Lagerfeld", fanno sapere gli organizzatori. "Da Fendi a Chanel fino ai suoi marchi, il suo genio è stato quello di rinnovare costantemente i suoi obiettivi, assorbendo sempre nuove informazioni senza mai perdere la concentrazione", ha dichiarato Anna Wintour. "La sua carriera è stata piena di paradossi. Karl era il re del commercio, ma anche un grande intellettuale della moda, una delle persone più colte che abbia mai conosciuto".

Le spettacolari creazioni di Karl Lagerfeld e le sue sfilate per Chanel, Fendi e per il suo marchio, così come la sua forte personalità, hanno avuto un profondo effetto sul mondo della moda che ora verrà celebrato.