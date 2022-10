Bella Hadid e lo Spray Dress spruzzato in passerella

Nell'era del multiverso basta un po' di spray per fare la rivoluzione della moda. Lo hanno dimostrato alla Parigi Fashion Week il brand Coperni e la top model Bella Hadid. Alla fine dello show la top si è presentata in passerella solo con un perizoma mentre le veniva spruzzato addosso una speciale vernice che si solidifica immediatamente creando appunto un vestito davvero su misura. A concludere l'opera, forbici per rifinire, creare uno spacco e la scollatura. Non solo: l'abito è anche lavabile come un normale vestito.





Lo spray dress com'è stato subito ribattezzato è diventato virale e ha segnato un punto di non ritorno nel panorama fashion. D'altronde i due creativi di Coperni, Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant si sono sempre impegnati nell'approccio tecnico e futuristico della moda come ha dimostrato anche il successo della Glass Bag dell'inverno.



La sfilata primavera- estate 2023 si è svolta alla Salle des Textiles del Musée des Arts et Métiers di Parigi, vera casa della moda. E il tema dell'evento verteva proprio sull'evoluzione della sartoria femminile nella storia. Ma il clou è stata la performance con Bella Hadid. In rete si sono scatenati i commenti ricordando le sfilate tecnologiche di Alexander McQueen e Viktor & Rolf. Ma qui siamo in un piano di ricerca totalmente diverso. Il materiale spray della Fabrican Ltd, nebulizzato per creare l'abito di Bella, viene solitamente impiegato per uso medico o nel mondo della costruzione, proprio per la sua capacità di solidificarsi immediatamente prendendo la forma richiesta. In questo caso la silhouette, perfetta, di Bella.