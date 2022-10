Andie MacDowell a 64 anni sfila a Parigi con i capelli grigi e abito alla Marilyn Monroe

Andie MacDowell protagonista assoluta dello spettacolare show che ha visto allestire una scenografica maxi passerella ai piedi della Tour Eiffel nel corso della fashion week parigina. A sfilare, insieme alle modelle, erano infatti i volti della maison L'Oréal, le sue famose ed amate ambrasciatrici. Come Eva Longoria (47 anni) e appunto Andie MacDowell, 64 anni.

L'attrice è infatti una storica testimonial L'Oréal, un punto fermo per il marchio e per le sue clienti affezionate perché considerata un'icona "perennials" (ovvero di età indefibinile, ma di bellezza perenne), una donna cioè che si fa portavoce della bellezza di un corpo che cambia, rappresentando le donne in tutte le fasi dell'ageing. Andie MacDowell è stata la regina della sfilata che invita tutte a prendere consapevolezza del proprio valore.



A dare valore alla sua comparsa sulla scena, una creazione monospalla degna di Marilyn Monroe: un abito con spacco e gonna bordata di piume in stile Anni Venti. I capelli erano lasciati al naturale, non solo a livello di piega, con ricci vaporosi e lunghezza poco sotto le spalle, ma anche di colore. MacDowell ha infatti abbracciato e contribuito a diffondere la "moda" di non tingere più i grigi, esaltandoli al massimo della loro bellezza. Quanto al make-up, un eyeliner brillante sotto gli occhi contribuiva ad illuminarne lo sguardo.

Le altre star

Eva Longoria Occorre dire che, alla sfilata L'Oréal, Andie MacDowell non è stata l'unica celebrity a farsi notare. In passerella con lei c'erano altre ambassador del marchio come Eva Longoria, 47 anni, in formissima con mini dress paillettato, ma anche Emilia Clarke, 35, diventata famosa per aver recitato nella serie Il Trono di Spade, e la campionessa paralimpica Bebe Vio, 25 anni, con completo pantalone e sneakers. In front row, a godersi lo spettacolo dal pubblico, non è sfuggita le presenza di Naomi Campbell.