Sulle passerelle di Parigi, mai come in questa stagione, non sono solo gli abiti che fanno sognare ma anche le scarpe. Alcuni dei modelli visti in passerella sono già dei veri 'lo voglio', a cominciare dalle 'scarpette alte' di Dior sia in versione baby che con tacco, i tronchetti in versione fashion (Rochas) e le pump e sandali iper sexy di Saint Laurent e Isabel Marant. E ancora: i nuovi tacchi e le forme inedite (Balmain e Dries Van Noten), perfetti sia con le gonne che con i pantaloni. Tante anche le décolletées (Valentino), la zeppa (Acne) e i sandali (Hermès). Senza dimenticare gli stivali declinati in tutte le forme (Victoria Beckham) e altezze (Off White), in colori come il nero il beige e il bianco fino ai bluette e alla gamma dei rossi.

Per saperne di più: guarda anche le tendenze in fatto di borse e scarpe emerse durante le sfilate di Milano.

Tutta un laccio

Dior

Dior

Tra il sandalo e la scarpetta delle fiabe. Bassa o con tacco si abbina ai calzini.

Sexy

Saint Laurent

Saint Laurent

Con design slim, tacco sottile e da portare senza calze.

Tacco scultura

Rochas

Rochas

Un vero pezzo di design da collezione.

Open toe

Victoria Beckham Non solo per i tronchetti ma anche per gli stivali effetto 'seconda pelle'.

Zeppa e fiocchi

Acne

Acne

I modelli visti alla sfilata Acne sono due dei must di stagione.

Pezzi unici

Balmain

Balmain

Cambiano le altezze e gli equilibri. Per vere fashionist.

Sabot moderno

Dries Van Noten

Il tacco a 'ricciolo' da un po' apparso in passerella torna ed è sempre più protagonista.

Nuove altezze

Schiaparelli L'altezza è vertiginosa, ma il gioco di equilibrio è ben pensato e la scarpa è portabile.

Minimal

Isabel Marant Con lacci e che mettono in risalto la bellezza della gamba.

Sporty

Off White

Alti, anzi altissimi. Con tacco ma volendo anche rasoterra.

Uscita dalle fiabe

Loewe

Loewe

La prima scarpa sembra ricoperta di petali in realtà sono dei palloncini applicati. Una proposta che di sicuro non passerà inosservata. Mentre la seconda proposta sembra uscita da un cartone animato: per le Minnie di tutto il mondo.

Il sandalo rivisitato

Hermès Inedita la forma del tacco, aperto che crea un nuovo equilibrio, quasi dondolante.

Come una dea greca

Giambattista Valli

Da allacciare fino al ginocchio e abbinare a capi mini.

La nuova era

Valentino Valentino Valentino La forma del tacco, il total color tra piede e scarpa e l'inedito plateau trasparente: tre proposte da Parigi.

La ballerina di oggi