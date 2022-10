Molte le borse presentate alla Fashion Week di Parigi così come i modelli: dalle pochette di Balmain alle lady bag di Dior, dalla mezzaluna di Chloé e Isabel Marant ai secchielli di Rochas. E sono tanti anche i colori: il bianco panna e il nero apaiono tra i più gettonati, così come il rosso proposto da Schiaparelli, il giallo, le tinte pastello e i colori della terra. Il trend più definito sembra quello di scegliere un modello di borsa capace di dare carattere ai look. E per quanto riguarda lo stile, emerge dalle sfilate di Parigi il ritorno assoluto a una femminilità bon ton.



Per saperne di più: le tendenze di borse e scarpe dalla Milano Fashion Week

Lady

Dior

Dior

Da portare a mano e sottospalla; si abbinano a capi eleganti ma anche street

Evergreen

Rochas

La borsa a secchiello si rinconferma tra le it della prossima stagione. Colorata e in tutte le misure

Pochette mon amour

Balmain

Balmain Non può mancare nel guardaroba, nelle versioni sempre più lavorate e decorate

XL

Chloé Chloé

Dall modello a mezzaluna alle forme più geometriche

Nuove strutture

Schiaparelli

Schiaparelli

Anche le borse meno morbide tornano di scena, e non solo per la sera

Pratica

Isabel Marant

Mini o maxi, colorata o con dettagli, questa borsa è molto amata anche dalle generazioni più giovani

Effetto nature

Hermès Hermès Dal mini marsupio alla big bag morbida, di pelle ma rigorosamente nel colore marrone

A mano

Off White

Da abbinare alla tracolla

Mille usi

Loewe

Quasi una borsa da viaggio, ma comoda e capiente per la business woman

Tutta una frangia

Victoria Beckham La pochette diventa super elegante con un effetto quasi couture

Morbida

Giambattista Valli

Rassicurante il modello con catena dorata

I nuovi codici

Valentino

Valentino

Che sia da giorno o da sera, da portare per il lavoro o nel tempo libero: è una borsa protagonista del look

Trasparenze

Coperni Più di una borsa, è quasi un gioiello

Nuovi abbinamenti