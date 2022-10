Ben Affleck 'non è felice' con J Lo, la coppia litiga in continuazione

E' un gossip clamoroso quello che arriva da Radar Online, sito statunitense di solito ben informato, e che riguarda i novelli sposi Jennifer Lopez e Ben Affleck.

La favola dei Bennifer 2.0, ovvero il matrimonio della coppia che si è ritrovata dopo vent'anni, coronato da ben due matrimoni nel corso dell'estate, starebbe attraversando una tempesta.

Secondo diverse fonti "vicine alla coppia" citate dalla testata i due starebbero affrontando l'impatto della vita reale dopo la parentesi fiabesca delle nozze, e i problemi starebbero affiorando prepotentemente.

Prima problematica citata dal primo insider, la gestione dei figli: Ben è padre di Violet, 16 anni, Seraphina, 13 anni e Samuel, 10 anni, con l'ex moglie Jennifer Garner, mentre J.Lo dei gemelli Emme e Max, 14 anni, con il suo terzo marito, Marc Anthony. "Sono tornati alla routine del lavoro e dell'essere genitori", ha detto la fonte. "La realtà si è imposta". Mentre Emme e Seraphina vanno molto d'accordo, "mantenere tutti felici allo stesso tempo si è rivelato quasi impossibile".

Un secondo 'bene informato' ha rivelato che Ben se n'è andato di recente dopo un brutto litigio. "Beatitudine coniugale? Più che altro è il caos coniugale!". A quanto parrebbe le liti sarebbero all'ordine del giorno. "Prima del matrimonio, Jennifer ha messo in scena una performance da Oscar per Ben, fingendo di essere la futura moglie perfetta e disinvolta", ha aggiunto, Ben era "accecato dall'amore", ha dichiarato la fonte, ma "non si rendeva conto di ciò a cui andava incontro".

Oltre ai figli, i motivi del contendere nella coppia riguarderebbero il guardaroba e le cattive abitudini di lui: "Lui è un tipo da jeans e maglietta e ora Jennifer sta cercando di dirgli cosa può o non può indossare", ha raccontato l'amico. Inoltre, "lei odia assolutamente le sigarette di Ben. Lui aveva promesso di smettere, ma con questa situazione di stress sta fumando più che mai".

Lei, dal canto suo, sarebbe una perfezionista e stakanovista con cui la convivenza non è affatto semplice. L'insider sostiene che lei ha persino fatto ripulire la preziosa collezione di moto di Ben mentre erano via senza dirglielo. "Lo ha ingannato per un po', ma Ben si sta rendendo conto che Jennifer è orientata alla carriera come lo è sempre stata", ha detto l'amico.