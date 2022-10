Harry e Meghan: il significato nascosto dietro la foto che "sfida" il ritratto di Carlo III con William e Kate

Meghan Markle vestita di rosso, con un total look dal sapore power dressing, guarda dritta verso l'obiettivo con un'espressione seria. Accanto a lei, o meglio un passo indietro, suo marito Harry accenna appena un sorriso. La foto è stata postata da Misan Harriman, fotografo e fotoreporter cui la coppia ha affidato il compito di immortalare i momenti più importanti della sua vita, ed è stata scattata il 5 settembre scorso a Manchester, in occasione della partecipazione di Harry e Meghan a One Young World. Un secondo scatto, postato subito dopo, è in bianco e nero e mostra la coppia nel backstage della serata.



Il primo commento da fare, sulle due fotografie, è in merito al: gli scatti erano probabilmente destinati a essere diffusi all'indomani della serata o a conclusione del tour che ha portato Harry e Meghan in Europa, ma sono stati tenuti nel cassetto per rispettare il periodo di lutto imposto (o suggerito) a tutti i membri della famiglia reale, all'indomani della scomparsa della regina Elisabetta II, l'8 settembre. La decisione di pubblicarle, finalmente, è arrivata in un momento particolare, ovveronel primo scatto ufficiale del nuovo "team" alla guida della monarchia britannica.

Il significato nascosto nelle immagini

Alla luce di questo, è significativo notare alcuni significati nascosti nei ritratti di Harry e Meghan: nella prima foto, a colori, è lei a essere in primo piano, con il principe relegato al ruolo di comparsa alle sue spalle. Ruolo che in effetti Harry ha avuto, la sera del One Young World, perché invitata a parlare alla platea di giovani leader era stata chiamata Meghan.

Il secondo ritratto invece è in bianco e nero, e vede la coppia nel backstage di profilo mentre guarda dritto davanti a sé; un modo per dire che la via, per loro, è tracciata, e quindi guardano al futuro. Un messaggio che trova conferma nella scelta di look di Meghan, che oltre a far sue le regole del dress to impress, indossando un total look rosso fuoco, ha scelto di vestire un brand chiamato "Another Tomorrow", un altro domani, che produce abiti nel rispetto del benessere umano, animale e ambientale, in linea con le idee della coppia Sussex.

Infine, in entrambe le foto i duchi si tengono per mano, come sempre nella loro vita, privata e pubblica; complici e uniti, continuano a considerare il contatto fisico un modo per sostenersi l'uno con l'altro.



Chi è il fotografo "ufficiale" di Harry e Meghan

Misan Harriman è un fotografo inglese di origini nigeriane noto per aver documentato le proteste di Black Lives Matter a Londra nell'estate del 2020, nonché amico di lunga data di Meghan. A lui, infatti, il duca e la duchessa chiesero di immortalare i momenti più importanti della loro vita di coppia e di giovane famiglia, una volta detto addìo alla famiglia reale e ai suoi obblighi in merito alla diffusione di fotografie 'ufficiali'; dall'account di Misah sono arrivati infatti l'annuncio della seconda gravidanza di Meghan (con la coppia fotografata tramite Zoom nel giardino della loro casa di Montecito) e il primo ritratto ufficiale di Lilibet Diana, scattato l'estate scorsa mentre era in visita nel Regno Unito per le celebrazioni del Giubileo di platino della defunta regina.