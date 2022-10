Hermès, la casa a New York dove vive un po’ di Parigi dal nostro corrispondente Paolo Mastrolilli

La nuova Maison di Hermès a Manhattan (foto Kevin Scott courtesy Hermès)

Il marchio francese inaugura in Madison Avenue la sua Maison, oltre 17mila metri quadri di boutique con molti spazi per la socialità. Il manager Florian Craen: "Non abbiamo mai smesso di credere in questa città"