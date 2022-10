Heidi Klum e la figlia Leni posano insieme in lingerie

Heidi Klum e la figlia Leni sono le nuove testimonial di una campagna pubblicitaria di lingerie che le vede posare insieme in completi intimi coordinati. La top model e la figlia hanno infatti rivelato il servizio fotografico realizzato per Intimissimi, che le vede per la prima volta unite in veste di modelle. La mitica, iconica top e la sua mini-me, la figlia diciottenne decisa ad intraprendere la carriera di modella, sono le testimonial di una campagna che vuole mettere al centro l’amore tra madre e figlia, mostrandole mentre di divertono a posare indossando dei capi di intimo che le fanno sentire bellissime e sicure di sé.

Heidi Klum, 49 anni, e la figlia Leni, 18, hanno da tempo intrapreso un percorso parallelo nel mondo della moda e della celebrità: due anni fa hanno posato insieme per Vogue Germany, e spesso calcano insieme i tappeti rossi degli eventi mondani indossando abiti coordinati. Heidi Klum sembra decisa a fare da trampolino di lancio alla figlia, che già ha all’attivo diversi shooting (tra cui una cover di Glamour Germania) e una prima esperienza sul catwalk.

Nata nel 2004 dalla relazione tra Heidi Klum e Flavio Briatore, la giovane è cresciuta principalmente con Seal, che l’ha ufficialmente adottata nel 2009, durante il lungo matrimonio con la madre (i due insieme hanno avuto altri tre figli). Leni assomiglia molto alla mamma, ma da lei si distingue per gli occhi azzurri e le chiome castane. Questo primo shooting insieme la consacra come astro nascente del modeling.