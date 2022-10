Vestirsi al maschile nel 2022 non è più un atto di protesta, com'era stato per le donne del secolo scorso. Fu Marlene Dietrich la prima a farlo: la diva portava giacche doppiopetto bianche, il frac e fumava il sigaro. La sua, oltre ad essere una trasgressione, era anche una provocazione. Alcuni decenni dopo gli smoking da donna fecero la loro comparsa nelle collezioni degli stilisti: prima da Yves Saint Laurent, nel 1966, poi da Viktor&Rolf in collaborazione con H&M nel 2006, passando per Ralph Lauren che ne ha fatto un capo cult delle sue collezioni, Armani - re del capo sartoriale - fino a Gucci e ai suoi abiti genderless.

Assistiamo a un nuovo power dressing: i tailleur severi con le grandi spalle non hanno più il significato di quelli indossati da Melanie Griffith e Sigourney Weaver nel film Una donna in carriera del 1988, dove rappresentavano un'armatura con cui si proteggevano le donne in carriera. Oggi indossare uno smoking è una scelta di stile, manlike. Un inno alla libertà e alla fluidità di genere.

Star che indossano look maschili

Irina Shayk

Irina Shayk Irina Shayk Irina Shayk è apparsa così alle sfilate milanesi per la ss 23 da Giorgio Armani. Un look serio, maschile, ma che lascia in evidenza la sua femminilità. Giacca nera dalla quale si intravedono i polsini della camicia bianca e pantaloni dritti che cadono sopra delle scarpe modello derby shoes. A completare l'outfit c'è la cravatta nera.

Penelope Cruz

Penelope Cruz

Penelope Cruz Gessato, panciotto e cravatta larga e lunga. Un look sofisticato e ben composto, valorizzato dai toni scuri.

Tilda Swinton

Tilda Swinton alla premiere di The Eternal Daughter al BFI London Film Festival

Tilda Tilda Swinton, con pettinatura rockabilly, indossa un abito azzurro polvere con pantaloni a zampa, sovrapposti a una camicia bianca gessata, cravatta nera e tacco a spillo. Da copiare, soprattutto il colore.

Sarah Shani

Sarah Shahi Sarah Shahi

Un completo serio arricchito dagli accessori. Come le bretelle, che sono classicamente associate alla camicia, ma stanno bene anche con una blusa o una semplice t-shirt. Sceglietele sottili su un seno minuto; più larghe su un seno importante.

Cara Delevingne