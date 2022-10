Presley Gerber, anche il figlio di Cindy Crawford si fa strada nella moda

Si chiama Eau de Californie, acqua di California, la fragranza concepita da Hedi Slimane per Celine che ha scelto come nuovi testimonial i fratelli Presley e Kaia Gerber, nient'altro che i figli di Cindy Crawford e di Rande Gerber, sposati dal 1998 (dopo il primo matrimonio con Richard Gere). Rispetto alla secondogenita Kaia, 21 anni, già affermata top model sulla scia della mamma, complice un'incredibile somiglianza, il 23enne Presley ha fatto ingresso sottovoce nel fashion system ma qualcosa ci fa pensare che la scalata verso la notorietà sia sempre più vicina.

La griffe francese Celine sembra amare particolarmente la bellezza dei fratelli Gerber e contribuire alla, se si considera che Kaia è gia ambasciatrice della moda prêt-à-porter del marchio. La campagna in bianco e nero del flacone di haute parfumerie vede i due fratelli insieme, con t-shirt bianca, ma anche Presley da solo, con giubbotto in denim, occhiali a goccia e fascino alla Marlon Brando; con pull di lana grossa ma anche a petto nudo, vestito solo dei suoi

Presley e la moda

Se a molti il viso di Presley Gerber sembrerà sconosciuto, in realtà il giovane californiano, nato a Los Angeles il 2 luglio del 1999, è già stato adocchiato da qualche anno dal mondo della moda. Inutile negare che il suo essere figlio di una stella del modelling come Cindy Crawford abbia contribuito al suo debutto in un universo competitivo. Eppure la sua presenza in passerella, con il mix trasgressivo di capelli spesso ossigenati e corpo tatuato, deve essere davvero piaciuta, se negli ultimi cinque anni Presley è stato chiamato a sfilare da maison come Balenciaga, Dolce&Gabbana o Zadig&Voltaire.

Cindy Crawford e i Gerber nel 2018 A livello di campagne, Presley aveva faticato finora a ritagliarsi uno spazio tutto suo, comparendo piùttosto in scatti "brandizzati" di famiglia, come quelli per gli orologi Omega, di cui mamma Cindy è storica ambassador, o le foto Calvin Klein tra fratelli, insieme a Kaia, con cui forma un duo formidabile e non solo a livello di immagine: su Instagram, i fratelli si scambiano spesso dediche affettuose.