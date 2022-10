Inès de la Fressange, oggi come quarant'anni fa: la lezione di stile sporty-chic

Scorrendo la home di Instagram ed imbattendosi nel post di Inès de la Fressange, 65 anni, insuperabile emblema di stile alla francese, si pensa immediatamente ad una collaborazione Adidas per Gucci. Nella pubblicazione del 13 ottobre, la signora di natali provenzali ma di essenza parigina (si trasferisce nella capitale a sedici anni), fresca di taglio sempre corto ma ancora più sfilzato, sfoggia infatti una commistione di stili degna di Alessandro Michele che proprio di recente ha lanciato una collezione con il marchio di sportswear. Inès de la Fressange indossa infatti una tuta Adidas blu, con felpa con zip centrale e collo alto, sotto a una giacca maschile quadrettata, con bavero pronunciato. Potrebbe sembrare rubata al papà o al nonno. Ma nella memoria dell'ex modella e stilista, evoca piuttosto un altro confronto.

La seconda immagine del post di Inès de la Fressange torna indietro nel tempo: scrive "quarant'anni fa", ma la foto della passerella Chanel è un po' più recente e risale alla collezione prêt-à-porter per l'autunno inverno 1988/89. "Vesto più o meno nello stesso modo", commenta la diva francese, affiancando l'ultimo scatto sporty-chic al défilé capitanato da, con cui in quegli anni aveva siglato un contratto di esclusività. Grazie adera stata eletta modella di punta della maison. In una palette autunnale declinata con sapienza, Inès indossa una giacca simile a quella di oggi. Il quadrettato della camicia si sposa alla perfezione con quello, diverso, della giacca, che in un'è portata con pochette nel taschino. Il cardigan sotto giacca è impreziosito dalle iconiche catene Chanel, riprese non a caso dalla tracolla. Ultimi tocchi di eleganza: la sciarpa appuntata con una perla (che compare anche sui lobi) ed il cappello con spilla a fiore.