Fedez compie 33 anni, tra X Factor e la nuova stagione dei Ferragnez, aspettando Chiara a Sanremo

Buon compleanno a Fedez, che il 15 ottobre compie 33 anni. Una vita sotto gli occhi dei follower grazie alle finestre volontariamente aperte per mostrare la vita della sua famiglia, e che continuano a generare discussioni e polemiche. L'ultima in ordine di tempo pochi giorni prima del suo compleanno per una foto che lo ritrae nudo a letto con sua moglie. Qualsiasi cosa se ne pensi, il fatto certo è che Federico Leonardo Lucia da Rozzano ha l'istinto infallibile del comunicatore.

Prima rapper, poi re del pop, male influencer tra i più affermati nel mondo del fashion e giudice di X Factor, trasmissione di cui quest'anno è anche il direttore artistico, marito di Chiara Ferragni e papà di Leone e Vittoria, con cui sarà protagonista della seconda stagione dei Ferragnez, il docureality sulla sua stessa vita che fa infuriare i suoi detrattori e di cui alla fine parlano tutti.

La sua vita da Truman Show ha attraversato anche il difficile momento della sua malattia, un raro tumore al pancreas che per fortuna è stato curato in fase molto precoce: pochi giorni fa la bella notizia che i controlli a sei mesi dall'operazione sono andati bene, e naturalmente è stato lui stesso a comunicarlo sui suoi canali social.

“Spero che la seconda stagione possa ispirare esattamente come la prima, in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia e coincide con un periodo molto significativo delle nostre vite - aveva dichiarato al momento del rinnovo riferendosi chiaramente alla sua malattia -. Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro”.

L'attenzione mediatica, Fedez ha dimostrato di saperla usare anche per il bene comune, con buona pace dei suoi acerrimi nemici: durante il lockdown della primavera 2020 insieme a Chiara Ferragni ha dato vita a una raccolta fondi milionaria in favore dell'Ospedale San Raffaele di Milano per aumentare i posti in terapia intensiva motivo per cui è stato premiato con l'Ambrogino d'oro, prestigiosa onorificenza milanese. Nello stesso periodo ha sostenuto con iniziative collettive le maestranze della musica in difficoltà a causa della mancanza di concerti dal vivo.

Il suo rapporto con l'imprenditrice digitale più famosa del mondo, a quattro anni dal matrimonio celebrato il 1 settembre 2018 a Noto, sembra essere un punto saldo della sua vita: un mix di amore, passione, allegria e autoironia che sembra funzionare perfettamente. Parallelamente appare solido il suo rapporto con il mondo del fashion, dall'amicizia con Donatella Versace alle divertenti foto da "fan" nel backstage delle sfilate con la sua modella preferita Gigi Hadid. Ma anche in prima linea, come convinto sostenitore della man-icure, per cui è stato tra i primi uomini a lanciare la sua linea di smalti, e senza dubbio tra i più importanti male influencer italiani.

Mentre procede l'avventura di X Factor, che quest'anno sempra aver ritrovato sotto la sua direzione la giusta alchimia, Fedez continua anche a coltivare anche il suo spazio podcast Muschio Selvaggio con l'amico Luis Sal, ad allenarsi con la boxe e a svolgere il suo ruolo di "pettegola di City Life" stando dietro la finestra, per una volta, a osservare le vite degli altri con l'adorabile Vittoria. In attesa di vedere la sua Chiara apparire sul palco dell'Ariston nel ruolo di co conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, in onda in onda su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio 2023.